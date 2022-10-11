"Нас не запугать": певец Коля Серга выпустил новую песню

Видео появилось на канале Cultural Forces.

"Тільки разом" – это песня о победе. Композицию сопровождает видеоряд с кадрами полномасштабной войны: разрушения, мародерство российской армии, митинги в Херсоне, героическое освобождение территорий украинскими военными, освобождение азовцев и работа спасателей.

Идея песни Серги сосредоточена вокруг мысли, что сила украинцев в единении и что мы обязательно победим страну-агрессора, если будем держаться все вместе.