"Нас не запугать": певец Коля Серга выпустил новую песню
Певец и украинский защитник Коля Серга презентовал песню "Тільки разом" о борьбе украинцев с российским захватчиком
Видео появилось на канале Cultural Forces.
"Тільки разом" – это песня о победе. Композицию сопровождает видеоряд с кадрами полномасштабной войны: разрушения, мародерство российской армии, митинги в Херсоне, героическое освобождение территорий украинскими военными, освобождение азовцев и работа спасателей.
Идея песни Серги сосредоточена вокруг мысли, что сила украинцев в единении и что мы обязательно победим страну-агрессора, если будем держаться все вместе.
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