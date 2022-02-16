"Нас не пугают любые даты": Зеленский заявил, что Украина стала сильнее за 8 лет войны с РФ

Об этом он заявил в выступлении перед военнослужащими и правоохранителями в Мариуполе, передает Еспресо.TV.



"Уважаемые защитники и защитницы, которые защищают наши украинские границы и мир на нашей украинской земле - вы настоящие герои. Уважаемые послы,дипломаты, руководители международных организаций, которые остаются сегодня с нами, невзирая на ситуацию у наших границ, вы настоящие друзья, спасибо, что вы сегодня здесь с нами... Уважаемые воины, которые сейчас смотрят на нас с неба, потому что отдали за родную землю свою жизнь, вы с нами, вы настоящие легенды. Уважаемые медики, волонтеры, лечащие капелланы помогают и молятся за наших воинов. Уважаемые журналисты, которые сохранили свое лицо и не сеяли панику. Уважаемые граждане Украины, сохранившие холодную голову, а следовательно спокойствие. Уважаемые политики, которые ради национальной безопасности смогли стать государственными деятелями, а не беглецами. Дорогой наш великий украинский народ, я поздравляю всех вас с нашим праздником – с Днем единения", - сказал президент.



Зеленский поблагодарил всех защитников Украины.



"Всем, кто защищает Украину - нашу Родину, кто стоит и будет стоять за нее, кто верен присяге и верен Украине. С вами ничего не страшно, мы готовы преодолевать какие-либо угрозы, политическое, военное давление. Мы не отступим и не уступим. Нас объединяет наша сила и воля, непоколебимость и несгибаемость, мужество и мудрость. Нас объединяют все 8 лет и особенно именно сейчас. Нас не пугают прогнозы, люди, враги. Нас не пугают какие-либо даты – мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17, и март и апрель, и сентябрь, и декабрь. И день и месяц не важны. Важен год - это 2022 год, а не 2014 - этоважно. Важна разница. Война идет 8 лет. Мы стали во столько же раз крепче", - добавил он.



Президент добавил, что без защитников не было бы государства и этой земли, не было бы свободы на этой земле.



"Без вас, честно, не интересно будущее. У нас есть и прекрасные, крепкие ВСУ, прекрасные дипломатические силы, волонтерские силы и силы национального сопротивления всей Украины. Силы защищать нас и свою землю, не поддаваться на какие-либо провокации, преодолеть путь к нашей мирной, снова единой Украины. Мы прокладываем этот путь вместе. И только вместе мы построим мирную и счастливую Украину. Мы спокойны и сильны, ведь мы вместе. Мы украинцы и поэтому мы вместе. Я счастлив и это большая честь быть президентом таких людей такого государства в такой день - День единения великого народа, великой Украины. Слава каждому, каждой, слава вам. Слава Украине", - подытожил Зеленский.

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