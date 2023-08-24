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Нас не победить ни силой, ни волей, – воин Александр Петлинский. Спецпроект "Украина: цена свободы"

Татьяна Яворськая
24 августа, 2023 четверг
20:00
Общество

Воин 128-й отдельной механизированной горно-штурмовой бригады Александр Петлинский до войны имел небольшой собственный бизнес, но во время Революции достоинства не мог стоять в стороне, поэтому стал ее активным участником. После Евромайдана, когда началась российско-украинская война, сразу пошел воевать добровольцем

Все это время он защищает Украину от московских захватчиков и стал мировым рекордсменом по уничтожению бронированной техники за день. В марте 2022 года за один день воин уничтожил из "джавелина" 6 танков и бронемашин. О его успехах рассказывал американский президент Джо Байден и писали мировые СМИ.

Олександр Петлінський

Фото: личный архив Александра Петлинского

Еспресо пообщался с воином о войне в начале и сегодня, и о том, как военные видят послевоенное будущее Украины.

"Я думал, что это мой последний день, - упаду, но оружия из рук не выпущу"

В 2014 году у вас был собственный бизнес, но пошли служить. Что мотивировало к этому шагу?

Началось еще все на самом деле с Майдана. После начала расстрелов он не мог сидеть и наблюдать. Легче было находиться там со всеми. А когда в начале 2014 года начался захват наших админграниц российскими оккупантами, пошел добровольцем. Я украинец и хочу жить на родной земле. Пшел в добробат "Айдар", он тогда как раз еще формировался.

Вы сражаетесь еще с 2014-го года. Не раздражают эти 515 дней сопротивления, 520 дней обороны - так, будто до того войны не было. Не обесценивает ли это вашу предыдущую службу, когда вам приходилось получать за раз по 17 осколков в тело?

Я всегда повторяю, что война не началась 24 февраля, а 9 лет назад. Для некоторых людей, или даже правильнее сказать чиновников, эта война уже и закончилась, потому что на войне и крови, которые проливают ребята, некоторые начинают наживаться. Меня это несколько тревожит. Кто-то просто не понимает, что такое война. Наверное, еще с 2014 года у кого-то поменялись политические взгляды, они были молодыми юношей и девушкой, которые не понимали, что происходит в мире. А эти "война-500-дней" как минимум странно. Запомните: война уже 9 лет!

Олександр Петлінський

Фото: личный архив Александра Петлинского

6 танков и бронемашин, подбитых "джавелинами" за день, материал в The Wall Street Journal, цитирование самим Байденом. Тот день как-то изменил вашу жизнь?

Я думал, что это последний мой день, и на этом история закончится. Тогда сказал себе, что упаду, но оружие из рук не брошу. Стоял до последнего. Сражался и воевал, несмотря ни на что. Было очень тяжело. На следующий день еще и БТР по нам ездили, машины переезжали, но как-то удалось выжить. Эти первые дни наступления в феврале-марте 2022 года – одни из самых трудных. Сейчас также идут тяжелые бои, но есть разница – у всех нас есть понимание, что есть поддержка, есть эвакуация, когда это нужно, есть оружие. Морально и психологически гораздо легче воевать. Хотя я раньше был 9 лет на войне, но именно тот день изменил мое видение мира.

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"Если каждый уйдет домой, в семью, то победы у нас не будет"

В начале полномасштабного вторжения очень много говорили о "джавелинах". Сейчас меньше. Просто перешли к другим типам вооружения? Они более эффективны?

Война перешла в другое русло. Сейчас она пассивнее и идет бой уже не техникой "лоб в лоб", а бьет артиллерия, авиация, диверсионные группы пробуют заходить и вытянуть на контакт. Сейчас сражаемся немного по-другому.

Чем отличается сегодня война от войны весной 2022 года?

Олександр Петлінський

Фото: личный архив Александра Петлинского

Сейчас у каждого есть свои позиции и без серьезной артподготовки и серьезных собранных сил никто никуда не двигается. Противник делает попытки двигаться на нас, но успеха не имеет.

А что именно сейчас для вас труднее всего?

В 2021 году я должен был увольняться. Были планы, дома сын подрос, а теперь уже маленькая дочь, которой полтора месяца. Через 9 лет на войне уже все понимаешь, что куда и к чему. Но сейчас приходят молодые офицеры и спрашивают, подсказать мне что-то или объяснить. А ты стоишь, смотришь и понимаешь, что знаешь в десять раз больше, чем он, и ситуацию понимаешь раз в 20 лучше, чем он. Его можешь учить, но должен слушать.

Олександр Петлінський

Фото: личный архив Александра Петлинского

Моральная усталость от войны в целом – это тяжело. Нет отдыха, потому что фактически постоянно "на нуле". Хочется домой к семье. Но мы же понимаем, если каждый пойдет домой, в семью, то победы у нас не будет, а будут еще большие потери на фронте и на остальной территории Украины. Победы хочется.

"Для тех, кто наживается на войне и крови, вернул бы смертную казнь"

Когда мы общались в прошлом году, за всю военную службу у вас были только грамоты, а государственных наград не получали. Изменилось ли что-нибудь в этом плане?

В 2022 году я получил орден "За мужество" 3-й степени, а уже в этом году от главнокомандующего генерала Валерия Залужного "Золотой крест".

Олександр Петлінський

Олександр Петлінський

Олександр Петлінський

Фото: личный архив Александра Петлинского

За этот год вы стали больше верить в украинскую победу или все-таки прибавилось немного уныния или пессимизма?

Верю в победу с 2014 года и никогда не сомневался в этом, потому что украинский народ крепкий, мужественный и непобедимый. Нас не победить ни силой, ни волей.

Чем вы будете заниматься после победы? Останетесь военным или заживете гражданской жизнью? Какие планы или мечты хотите воплотить?

Все есть - и планы и мечты, но об этом не сейчас. Не люблю говорить о таких вещах заранее.

Олександр Петлінський

Фото: личный архив Александра Петлинского

Есть предположения относительно окончания войны? Как это произойдет?

Если с точки зрения логики, все закончится переговорами. А хотелось бы, чтобы закончилась полным уничтожением агрессора. Хотя я понимаю, что каждая война заканчивается писаниной, договоренностями. Думаю, что и эта война не будет исключением. Бои боями, разбитые города, села, которые несут великую историческую сущность, но все же думаю, рано или поздно нам придется говорить, как не с Путиным, так с теми, кто его заменяет.

Поделитесь, какой видите послевоенную Украину? Что нам нужно будет сделать прежде всего?

Я бы начал с того, чтобы вылавливать тех, кто наживается на войне и крови. Раскулачивать нужно его в прямом и переносном смысле. А для тех, которые слишком сильно наживались, нужно вообще вернуть смертную казнь на несколько лет. Выловить их за границей, привезти в Украину и расстрелять. Здесь у людей, бывает, нечего есть, а они вагонами гуманитарную помощь воруют, и не только - тепловизоры, амуницию, приборы ночного видения и еще многое. Таких надо наказывать и так, чтобы другие боялись. А если нет, то хотя бы простреливать руки. Чтобы знали.

Справочно . Материал создан в рамках спецпроекта "Украина: Цена Свободы", который выходит на всех платформах Еспресо и посвящен Дню Независимости. В спецпроекте мы анализируем разные аспекты пути Украины, от провозглашения Независимости до сегодняшнего дня, рассматриваем будущие перспективы и сценарии развития после победы, показываем лицо независимой Украины и рассказываем о цене, которую приходится платить нашей стране за свободу и независимость.
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