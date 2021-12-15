"Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция": канал "Рада" опроверг причастность к проморолику, который распространили в соцсетях
Парламентский телеканал "Рада" опровергает причастность к созданию проморолика, который будто бы является анонсом обновленного формата работы
Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба телеканала.
"Телеканал не имеет никакого отношения к видеоролику, который распространяется в соцсетях и анонимных телеграмм-каналах. Мы не несем ответственности за его наполнение и содержание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники телеканала не утверждали этот видеоролик, и он не будет транслироваться в эфире.
Там добавили, что телеканал "Рада" был, есть и будет площадкой для освещения позиций всех политических сил.
"Мы - независимый государственный телеканал. Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция. Мы работаем благодаря и в интересах граждан Украины", - сообщила пресс-служба.
14 декабря некоторые журналисты, в частности главред LB.ua Соня Кошкина и основательница "Слово и Дело" Екатерина Питенина выложили проморолик обновленного канала "Рада".
Когда оппозиция узнала, что канал "Рада" обновляется и будет качественным каналом, то во всех контролируемых СМИ они начали свою истерику, что теперь канал будет работать на власть. Вот что мы хотим вам ответить: канал "Рада" был и является государственным каналом. Мы рассказывали и будем рассказывать о том, что происходит во власти. Мы будем информировать украинцев о событиях власти. Этой власти, той, которая будет после этой. Той, которая будет после той. В этом и есть наша работа: информировать тех, кто выбрал эту власть, о работе этой власти", - говорится в закадровом тексте видео.
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