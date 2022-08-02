Нас еще ждут осенью подорожание продуктов питания и топлива, – глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Дорошенко

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Для людей с высоким достатком инфляция была менее ощутима, потому что они покупали преимущественно импортированные товары, а вот инфляция для людей со средним и низким достатком была выше, потому что отечественные товары дорожали больше. И когда мы увидели, что курс Нацбанка сразу поднялся с 25-29 до 36, это также скажется на скачке инфляции.А сейчас Нацбанк говорит о возможности подорожания товаров, услуг в среднем по стране не более чем на 30%.Соответственно, нас еще ждут осенью подорожание продуктов питания, топлива. По платежкам будем платить по-прежнему, но есть много других вещей и услуг, за которые мы платим, и именно они будут расти", - пояснил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей.



Алексей Дорошенко добавил, что у государства катастрофически не хватает средств в бюджете, разумеется, армия должна быть дофинансирована, соответственно будут искаться способы найти деньги из бизнеса и каждого из нас как налогоплательщика.

Ранее в отчете финансовой стабильности НБУ отмечалось, что экономика Украины в результате войны, развязанной Россией, упадет по меньшей мере на треть в 2022 году, а темпы ее восстановления будут зависеть от продолжительности войны

Также инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, что цена на бензин в Украине должна вырасти на 25% , но это также будет зависеть от инфляции и цены топлива на европейском рынке.

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