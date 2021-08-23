Нас боялись больше, когда с нами был Месси, - тренер "Барселоны"

Об этом сообщает Goal.



По словам Кумана, "Барселона" потеряла лучшего игрока мира.



"Я не люблю повторять одно и то же. Но мы говорим о лучшем футболисте в мире. Наши соперники боялись больше, когда у нас был Месси. Если вы пасуете на Месси, как правило, он не теряет мяч. Вы можете сказать, что Месси здесь больше нет. Мы это знаем и не можем изменить", - рассказал Рональд Куман.



Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.



Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".



34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеz, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.

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