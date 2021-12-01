"Нас 65 млн": Зеленский внесет законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект о множественном гражданстве в рамках поддержки диаспоры
Об этом он заявил во время ежегодного послания к Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Важная составляющая нашей международной политики - поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде и ЕС, вопрос множественного гражданства. Я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента - нас 65 млн. Впервые украинцы со всего мира будут ощущать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а равными украинцами", - сказал президент.
- Напомним, в октябре 2019 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства.
- 6 сентября 2020 года Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве.
- Кулеба считает реальными шансы на принятие закона, регулирующего ситуацию с двойным гражданством в Украине.
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