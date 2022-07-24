Нарушителями комендантского часа будут заниматься военкоматы, - МВД

Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью Telegraf.

Он рассказал, что значительная часть украинцев, в том числе его друзья и знакомые, ушли на фронт по своей инициативе, хотя могли бы избежать этого, поскольку были не в первой очереди мобилизации.

"А кое-кто активно проводит время на пляжах или вечеринках. Это все несправедливо. Мы в целом активно помогаем центрам комплектования ВСУ пополнять резерв. Поэтому у нас по многим областям налажено очень плотное сотрудничество. Нарушителей комендантского часа мы берем "на карандаш". Это не значит, что они будут призваны в ряды ВСУ уже завтра. Но когда встанет вопрос об этом, то именно на такую категорию людей военные комиссары посмотрят в первую очередь", - сказал замминистра внутренних дел.

По его словам, в первые дни полномасштабного вторжения украинцы более ответственно относились к соблюдению комендантского часа.

Сегодня определенная категория людей расслабилась. Поэтому должно действовать определенное административное принуждение. Сейчас нет административной ответственности за нарушение комендантского часа. Есть практика привлечения за злостное неповиновение сотрудникам полиции, за пребывание за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а вот рычагов влияния на нарушителей комендантской. часа до сих пор нет. Поэтому мы поддерживаем введение административной ответственности для нарушителей комендантского часа", - пояснил Енин.

В июне после рейдов полиции по столичным ночным клубам 219 мужчинам вручили повестки.

4 июля кандидат юридических наук Геннадий Дубов рассказал, что по действующему законодательству Украины вручение повестки в военкомат может происходить в любом месте.

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