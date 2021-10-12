Нарушителей карантина в Украине будут ловить спецкамеры: в каких городах запустят пилотный проект

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает ТСН.uа.

По его словам, речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано МЗ. Будет проходить оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм.

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции", - отмечает Кузин.

Как известно, сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. "Пилот" планируется сделать в двух крупных городах - Киеве и в Харькове или Днепре.

"Мы ожидаем, что этот пилот будет запущен не ранее чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - отметил санврач.

При использовании такой системы не будет проводится идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись.

На вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина.

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