Нарушили санкции: США добавили 5 китайских компаний в черный список из-за помощи РФ
Департамент торговли США наложил санкции на 5 китайских компаний, помогающих российским военным во время вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает Экономическая правда .
Как отмечается, решением департамента торговли США 5 китайских компаний попали в санкционный список из-за того, что помогали российским военным во время вторжения РФ в Украину.
"Сегодняшние действия посылают мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру, что если они стремятся поддержать Россией, США отрежут их", - отметил замминистра торговли Алан Эстевес.
США озабочены связями между Китаем и РФ, однако речь не идет об обвинении непосредственно китайского правительства или военных в снабжении оборудования российской армии.
Американским компаниям запрещено экспортировать товар в компании из списка.
Ранее сообщалось , что Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда до сих пор.
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