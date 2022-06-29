Об этом сообщает Экономическая правда .

Как отмечается, решением департамента торговли США 5 китайских компаний попали в санкционный список из-за того, что помогали российским военным во время вторжения РФ в Украину.

"Сегодняшние действия посылают мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру, что если они стремятся поддержать Россией, США отрежут их", - отметил замминистра торговли Алан Эстевес.

США озабочены связями между Китаем и РФ, однако речь не идет об обвинении непосредственно китайского правительства или военных в снабжении оборудования российской армии.

Американским компаниям запрещено экспортировать товар в компании из списка.

Ранее сообщалось , что Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда до сих пор.

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