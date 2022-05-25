Нарушил ПДД: задержан предприниматель, обвиненный в присвоении денег Южноукраинской АЭС
НАБУ задержало предпринимателя, который находился в международном розыске по делу о присвоении денег Южноукраинской АЭС
Об этом информируют на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.
Обвиняемый вместе с другими участниками завладели средствами Южноукраинской АЭС – 27,9 млн грн. Злоумышленника задержали патрульные столицы, которые остановили мужчину за нарушение ПДД.
"Преступление произошло в результате организации процедур государственных закупок по завышенным в 18-34 раза ценам с использованием ряда подконтрольных служащим АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и представителям коммерческих структур предприятий.
Высший антикоррупционный суд уже применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн. Пока он находится в следственном изоляторе", – информируют в НАБУ.
Известно, что к коррупционной схеме причастны 17 участников, для 12 из них с сентября 2019 года дело слушается в суде, в отношении других пяти человек обвинительные акты направлены в суд.
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