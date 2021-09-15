Нарушения в декларации: судья КСУ Касминин подал иск в НАПК

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Суд просят признать противоправным и отменить решение НАПК об утверждении заключения об обнаружении признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, составленного по результатам проведения полной проверки декларации Александра Касминина за 2020 год. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева ", - говорится в сообщении.

Так, Касминин просит ОАСК признать противоправным и отменить справку о результатах проведения полной проверки декларации 2020 года.

Также истец просит обязать НАПК отозвать из НАБУ заключение Нацагентства и материалы полной проверки его декларации.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому иску.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений в декларациях нардепа фракции "Слуга народа" Александра Куницкого, судьи КСУ Александра Касминина и двух депутатов местных советов.

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