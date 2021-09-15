Нарушения в декларации: судья КСУ Касминин подал иск в НАПК
Окружной админсуд получил иск судьи КСУ Александра Касминина, которым он просит отменить решение НАПК об утверждении заключения об обнаружении признаков правонарушения по результатам проверки его декларации
Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
"Суд просят признать противоправным и отменить решение НАПК об утверждении заключения об обнаружении признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, составленного по результатам проведения полной проверки декларации Александра Касминина за 2020 год. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева ", - говорится в сообщении.
Так, Касминин просит ОАСК признать противоправным и отменить справку о результатах проведения полной проверки декларации 2020 года.
Также истец просит обязать НАПК отозвать из НАБУ заключение Нацагентства и материалы полной проверки его декларации.
Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этому иску.
- Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений в декларациях нардепа фракции "Слуга народа" Александра Куницкого, судьи КСУ Александра Касминина и двух депутатов местных советов.
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