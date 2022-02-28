Нарушения гуманитарного права: россияне маскируют свою технику под украинскую, - Залужный
Оккупанты начали использовать символику Украины, чтобы ввести в заблуждение украинцев
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
"С целью введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в н.п. Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области", - написал он.
Залужный добавил, что зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться.
"Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", - подытожил главнокомандующий ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное