Нарушения гуманитарного права: россияне маскируют свою технику под украинскую, - Залужный

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.



"С целью введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в н.п. Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области", - написал он.



Залужный добавил, что зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться.



"Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

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