Нарушения авторских прав: музыкальные лейблы будут судиться с компанией ИИ, использовавшей тексты их песен для обучения чат-бота
Несколько музыкальных лейблов в четверг, 19 октября, подали в суд иск против компании искусственного интеллекта Anthropic: она использовала тексты песен, защищенные авторским правом, для обучения своего чат-бота
Об этом информирует Reuters .
Речь идет о лейблях Universal Music (UMG.AS), ABKCO и Concord Publishing. Они обвиняют американский стартап в области искусственного интеллекта Anthropic в незаконном использовании "бесчисленного" количества текстов песен, защищенных авторским правом, для обучения своему чат-боту Claude. Они требуют денежной компенсации и прекращения нарушения авторских прав.
В иске говорится, что компания использовала тексты не менее 500 песен, среди которых композиции групп Rolling Stones, Beach Boys и песни исполнителей Марка Ронсона, Бруно Марса, Бейонсе и не только.
Выступающий со стороны музыкальных лейблов адвокат отметил, что "закон об авторском праве четко устанавливает, что субъект не может воспроизводить, распространять и демонстрировать чужие произведения, защищенные авторским правом, для построения собственного бизнеса, если он не получит разрешения от правообладателей" .
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