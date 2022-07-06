Нарушений на 195 млрд грн: Госаудитслужба проверила Укргаздобычу
Народный депутат и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко рассказал, что государственная компания долго не пускала государственный аудит на проверку
Об этом Алексей Кучеренко написал в Facebook.
"Компания "Укргаздобыча" под управлением материнской компании НАК "Нафтогаз" должна бы добывать нам с вами как владельцам этих компаний, 20 млрд кубов газа в год — чтобы мы не зависели от России и не слышали мифы о каком-то "импортном паритете" с космическими ценами на газ ", – пишет нардеп и бывший министр ЖКХ.
Но по результатам аудита, от которого в "Укргаздобыче" отбивались, как могли, имеем "результаты, которые действительно впечатляют".
В частности, по словам Кучеренко, выявлено финансовых нарушений на сумму 195 млрд грн, нарушений, приведших к потерям финансово-материальных ресурсов - 61,2 млрд грн, не приведших к потерям ресурсов, - 81,4 млрд грн, нарушений законодательства в сфере закупки ресурсов - 16 млрд грн.
"Сколько пафоса, пресс-конференций было проведено за это время авантюристами Коболевым, Витренко, Прохоренко?! Сколько премий они выписали себе за наш с вами счет?! Что делал антиукраинский наблюдательный совет, куда входили от правительства Юлия Ковалев, Наталья Бойко, Анна Свириденко?!" Какую ответственность они понесли?!", – спрашивает нардеп.
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