Нарушение территориальной целостности Украины будет "высокой ценой", - канцлер Германии Шольц
В среду, 15 декабря, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины Россией будет иметь "высокую цену"
Об этом глава немецкого правительства заявил во время выступления в нижней палате парламента Бундестага, сообщает Reuters .
Олаф Шольц отметил, что Германия "с большой обеспокоенностью" наблюдает за ситуацией с безопасностью на российско-украинской границе.
"Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем выступать единым фронтом с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками", - подчеркнул Шольц.
Канцлер не уточнял никаких деталей по антироссийским санкциям и добавил, что все еще хочет диалога с Россией.
- 13 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил , что Евросоюз, США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против РФ и находятся в "режиме сдерживания".
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что мировое сообщество дало четкий сигнал, что будет помогать Украине в случае открытого российского вторжения.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС готов усилить санкции и принять "беспрецедентные меры" против России в случае дальнейшей агрессии в отношении Украины.
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