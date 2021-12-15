Нарушение территориальной целостности Украины будет "высокой ценой", - канцлер Германии Шольц

Об этом глава немецкого правительства заявил во время выступления в нижней палате парламента Бундестага, сообщает Reuters .



Олаф Шольц отметил, что Германия "с большой обеспокоенностью" наблюдает за ситуацией с безопасностью на российско-украинской границе.



"Любое нарушение территориальной целостности будет иметь высокую цену, и мы будем выступать единым фронтом с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками", - подчеркнул Шольц.



Канцлер не уточнял никаких деталей по антироссийским санкциям и добавил, что все еще хочет диалога с Россией.

13 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил , что Евросоюз, США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против РФ и находятся в "режиме сдерживания".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что мировое сообщество дало четкий сигнал, что будет помогать Украине в случае открытого российского вторжения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС готов усилить санкции и принять "беспрецедентные меры" против России в случае дальнейшей агрессии в отношении Украины.