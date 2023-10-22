"Нарушение суверенитета": корабли Филиппин и Китая столкнулись в Южнокитайском море

Об этом пишет Reuters .

Отмечается, что в последние месяцы между странами случались многочисленные столкновения на спорных территориях, поскольку Филиппины присылают поставки войскам, размещенным на ржавом транспортном корабле времен Второй мировой войны. В настоящее время этот корабль используется как форпост на мели, из-за чего береговая охрана Китая неоднократно блокировала филиппинские суда, которые везут запасы на форпост.

В это воскресенье береговая охрана Китая заявила, что произошло "небольшое столкновение" между одним из ее кораблей и филиппинской лодкой, когда охрана "законно" блокировала лодку при транспортировке "незаконных строительных материалов" к военному кораблю.

Манила в ответ "решительным образом осудила опасные блокирующие маневры" китайского судна.

"Опасные, безответственные и незаконные действия Китая были нарушением суверенитета, суверенных прав и юрисдикции Филиппин", - говорится в заявлении.

В свою очередь Пекин заявляет, что контролирует почти всю акваторию Южнокитайского моря, включая части экономических зон Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Индонезии. В 2016 году Постоянный арбитражный суд заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований.

Соединенные Штаты выразили поддержку Филиппинам, осудив срыв Китаем законной филиппинской миссии пополнения запасов. Посольства Канады и Японии в Маниле также выразили поддержку Филиппинам и обеспокоенность из-за столкновения.

Справочно. Отношения Манилы с Пекином ухудшились при президенте Фердинанде Маркосе-младшем, усилившем военное взаимодействие с Вашингтоном после вступления в должность в прошлом году. В мае Пентагон заявил, что защитит Филиппины, если береговая охрана страны будет подвергаться нападению "в любом месте Южнокитайского моря".

На прошлой неделе филиппинские военные потребовали от Китая прекратить свои "опасные и наступательные" действия после того, как корабль Китая следил и пытался заблокировать судно ВМС Филиппин, выполнявшее миссию пополнения запасов.

Китай предостерег Филиппины от дальнейших "провокаций", заявив, что подобные действия нарушают его территориальный суверенитет.