Нарушение "старой истории добрососедства". Россия угрожает Финляндии из-за ее намерения присоединиться к НАТО
МИД РФ назвал заявление президента и премьер-министра Финляндии "радикальным изменением внешнеполитического курса страны", на который Россия "будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера"
Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
"В Хельсинки должны осознавать ответственность и последствия такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера с целью купирования угроз, возникающих в этой связи для национальной безопасности".
Также на вступление Финляндии в НАТО отреагировал "рот Путина" Дмитрий Песков, сообщает "ВВС Россия".
"Вступление в НАТО безусловно угрожает безопасности России. Расширение Альянса не делает Евразийский континент более стабильным и безопасным. Действия России в ответ на вступление Финляндии будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к границам страны", - заявил спикер президента России.
- Сегодня, 12 мая, в совместном обращении президент страны Саули Ниинистио и премьер-министр Санна Марин объявили о намерении Финляндии вступить в НАТО.
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