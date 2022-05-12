Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"В Хельсинки должны осознавать ответственность и последствия такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера с целью купирования угроз, возникающих в этой связи для национальной безопасности".

Также на вступление Финляндии в НАТО отреагировал "рот Путина" Дмитрий Песков, сообщает "ВВС Россия".

"Вступление в НАТО безусловно угрожает безопасности России. Расширение Альянса не делает Евразийский континент более стабильным и безопасным. Действия России в ответ на вступление Финляндии будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к границам страны", - заявил спикер президента России.

Сегодня, 12 мая, в совместном обращении президент страны Саули Ниинистио и премьер-министр Санна Марин объявили о намерении Финляндии вступить в НАТО.

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