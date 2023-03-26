Об этом информирует Дмитрий Лубинец.

"С целью установления обстоятельств дела и установления позиции законных представителей потерпевшей сегодня представитель Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека совершил визит непосредственно по месту жительства потерпевшей, в ходе которого пообщался с отцом и бабушкой, они дали согласие относительно принятия мер направленных на восстановление прав ребенка", – пишет Лубинец.

Секретариат Уполномоченного по правам человека тщательно проанализирует действия судьи и прокуратуры, направит данные в Высший совет правосудия, генпрокурора и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. А также проанализирует деятельность службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде, однако в организации работает мать одного из злоумышленников.

"Поэтому есть сомнения по поводу "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство. Права несовершеннолетней девушки должны быть восстановлены", - подчеркнул омбудсмен.

Уполномоченный Верховной Рады обособил, что есть вопрос о профессиональности областного руководства, поскольку событие произошло еще летом 2021 года, а суд вынес приговор по делу только сейчас.

"Дело находится на моем контроле. Зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство. Права несовершеннолетней девушки должны быть восстановлены", – подытожил Лубинец.

Предыстория

Напомним, преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних ребят из села Верхние Ворота в подвальном помещении изнасиловали 14-летнюю девочку. Некоторые эпизоды своих действий они сняли на видео.

14 сентября того же года к стражам порядка обратилась бабушка потерпевшей и заявила о преступлении. Сотрудники полиции Закарпатья оперативно установили группу несовершеннолетних преступников и сообщили им о подозрении. Как тогда утверждали в полиции, ребятам грозило до 12 лет лишения свободы.

В приговоре суда, состоявшемся 16 марта, говорится, что преступникам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Все потому, что их действия квалифицировали не как изнасилование, а как "насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу".

"Адвокат" потерпевшей одной рукой представляла и жертву, и писала положительные характеристики ее обидчикам.

Детали дела об изнасиловании несовершеннолетнего в Закарпатье уже донесли в Офис генерального прокурора и Высшего совета правосудия. Чтобы достичь справедливости, планируют созвать группу адвокатов, девушке уже нашли лучшего психолога.