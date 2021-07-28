"Нарушение порядка проведения массовых мероприятий": в Минске четыре человека получили от 13 до 28 суток ареста за пустые листки на окнах

Об этом рассказывает "Радио Свобода".



26-летнего Юрия Климошевского, 31-летнего Андрея Муравьева, 32-летнего Дениса Куликова и 42-летнюю Майю Шатохину осудили за "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".



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Белорусский режим обвинил граждан в том, что путем размещения на окне одного белого листа бумаги те "выражали свои политические интересы".



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Во время процесса над минчанами судья спросила о "смысловой нагрузке" белой бумаги.



Обвиняемые ответили, что листы, наклеены на окна, не выражают никаких политических взглядов.