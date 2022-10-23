Сообщается, что сеть обнаружила Институт стратегического диалога и Центр анализа социальных медиа.

Известно, что редакторов объединяло то, что все они редактировали статьи о российско-украинской войне. Все поправки этих редакторов создавали нарративы в пророссийскую сторону.

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Для этого они:

изменяли слова для минимизации объективности прозападных версий и максимизации объективности прокремлевских версий;

вводили темы, склонявшие исторический фон в сторону пророссийских нарративов;

добавляли кремлевские цитаты и пресс-релизы, чтобы усилить заметность пророссийских аргументов и точек зрения;

ссылались на русские государственные СМИ.

В то же время в отчете исследования отмечается, что доказать координацию между заблокированными редакторами, а также найти руководителя возможной сети редакторов сложно. Одной из причин является то, что нет прецедентов манипуляций правительства Википедией.

13 июня Викимедиа, которой принадлежит Википедия, подала апелляцию на решение московского суда с требованием удалить информацию, связанную с российским вторжением в Украину и заявил, что мир должен знать факты войны.

20 июля роскомнадзор обязал поисковые системы указывать, что Википедия нарушает законодательство РФ из-за статей о войне против Украины.

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