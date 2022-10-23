Нарушение нравственного кодекса: 86 теневых пророссийских редакторов могли редактировать статьи в Википедии
В онлайн-энциклопедии "Википедия" обнаружили 86 теневых редакторов, заблокированных из-за нарушения этического кодекса
Сообщается, что сеть обнаружила Институт стратегического диалога и Центр анализа социальных медиа.
Известно, что редакторов объединяло то, что все они редактировали статьи о российско-украинской войне. Все поправки этих редакторов создавали нарративы в пророссийскую сторону.
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Для этого они:
изменяли слова для минимизации объективности прозападных версий и максимизации объективности прокремлевских версий;
вводили темы, склонявшие исторический фон в сторону пророссийских нарративов;
добавляли кремлевские цитаты и пресс-релизы, чтобы усилить заметность пророссийских аргументов и точек зрения;
ссылались на русские государственные СМИ.
В то же время в отчете исследования отмечается, что доказать координацию между заблокированными редакторами, а также найти руководителя возможной сети редакторов сложно. Одной из причин является то, что нет прецедентов манипуляций правительства Википедией.
- 13 июня Викимедиа, которой принадлежит Википедия, подала апелляцию на решение московского суда с требованием удалить информацию, связанную с российским вторжением в Украину и заявил, что мир должен знать факты войны.
- 20 июля роскомнадзор обязал поисковые системы указывать, что Википедия нарушает законодательство РФ из-за статей о войне против Украины.
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