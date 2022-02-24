Нарушение норм международного права: прокуратура начала уголовные производства по фактам вторжения РФ в Украину
Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова заявила, что по фактам вторжения Российской Федерации в Украину были начаты уголовные производства
Об этом она написала в Facebook.
Производство расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).
Венедиктова уточнила, что действия России уже повлекли тяжкие последствия, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повредили и разрушили объекты военной и гражданской инфраструктуры.
"Согласно статье 51 Дополнительного протокола от 08.06.1977 к Женевским конвенциям от 12.08.1949, регулирующим вопросы защиты гражданского населения во время войны, гражданские лица и гражданские объекты не должны быть объектами нападения. Умышленные и неизбирательные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты правоохранительными органами квалифицируются и вносятся в ЕРДР в оперативном порядке по ст.438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.
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