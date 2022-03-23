Нарушение контрактов от ненадежного напарника. Германия отреагировала на требование России платить за газ в рублях

Об этом сообщает Tagesspiegel, передает Эспрессо.TV .

"Требование платить в рублях… – это нарушение контрактов. Мы будем консультироваться с европейскими партнерами о том, какой будет наша реакция", – прокомментировал Роберт Габек.

Он отметил, что еще с декабря стало становиться ясно, что Россия не является надежным партнером, и сейчас правительство активно ищет альтернативных поставщиков.

Глава комитета иностранных дел Бундестага Норберт Реттген заявил, что этот шаг Кремля ставит европейские компании перед необходимостью обменивать евро или доллары на рубли через центробанк, и это фактически подрывает санкции.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях.

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