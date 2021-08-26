Нарушение конфиденциальности пользователей: Корея оштрафовала Facebook и Netflix более чем $ 5 млн
Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи (PIPC) оштрафовала соцсеть Facebook и стримингову платформу Netflix более чем $ 5 млн
Об этом сообщает Yonhap, передает " Укринформ ".
Facebook получила штраф в размере 6,46 млрд вон ($5,5 млн). Для комиссии это стал второй по величине выписан штраф до сих пор ..
Комиссия по защите персональных данных отметила, что соцсеть создала и хранила шаблоны по распознаванию лица 200000 местных пользователей без их согласия в период с апреля 2018 по сентябрь 2019 года.
В свою очередь Netflix обязали заплатить более 220 млн вон (около $ 220 тыс.) За сбор персональной информации 5 млн пользователей без их согласия.
Google не оштрафовали, но комиссия порекомендовала ей улучшить меры по обработке персональной информации.
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