Нарушение конфиденциальности пользователей: Корея оштрафовала Facebook и Netflix более чем $ 5 млн

Об этом сообщает Yonhap, передает " Укринформ ".

Facebook получила штраф в размере 6,46 млрд вон ($5,5 млн). Для комиссии это стал второй по величине выписан штраф до сих пор ..

Комиссия по защите персональных данных отметила, что соцсеть создала и хранила шаблоны по распознаванию лица 200000 местных пользователей без их согласия в период с апреля 2018 по сентябрь 2019 года.

В свою очередь Netflix обязали заплатить более 220 млн вон (около $ 220 тыс.) За сбор персональной информации 5 млн пользователей без их согласия.

Google не оштрафовали, но комиссия порекомендовала ей улучшить меры по обработке персональной информации.