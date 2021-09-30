"Нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ": украинская делегация в ТКГ рассказала о "несколько странном" поведении россиян
Во время переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе удалось разблокировать работу гуманитарной подгруппы
Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ по Донбассу в Facebook.
"Российские представители выдвинули предложения по "общему голосованию" по отдельным собственным инициативам, "голосованию по умолчанию" и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом", - говорится в сообщении .
Эти попытки навязать предложения не нашли понимания в ТКГ.
Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и строгого соблюдения режима прекращения огня.
Следующее заседание запланировано на 13 октября.
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