Нарушал ПДД и сопротивлялся: В Днепре патрульный смертельно ранил водителя авто

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

"Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

В ДБР отмечают, что начато уголовное производство. Изучаются все происшествия инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и извещении ему о подозрении.

В Нацполиции сообщают , что событие произошло сегодня, 29 августа, на проспекте Ивана Мазепы:

"Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей".