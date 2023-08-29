Нарушал ПДД и сопротивлялся: В Днепре патрульный смертельно ранил водителя авто
ДБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека - мужчина предположительно в состоянии алкогольного опьянения нарушал ПДД и сопротивлялся
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.
"Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.
В ДБР отмечают, что начато уголовное производство. Изучаются все происшествия инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и извещении ему о подозрении.
В Нацполиции сообщают , что событие произошло сегодня, 29 августа, на проспекте Ивана Мазепы:
"Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей".
- В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждалось, что водитель был под хмельком. Сам судья отрицал , что употреблял алкоголь за рулем.
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