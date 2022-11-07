Об этом он написал в Facebook .

Кремень подчеркнул, что согласно языковому законодательству, все вывески и реклама должны быть на украинском языке, а при необходимости может присутствовать дублирование на других языках.

"Еще в феврале 2022 года было направлено соответствующее письмо о необходимости принятия мер по недопущению нарушения на территории города Одессы требований Закона в части размещения информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы только на негосударственном языке. Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет ", – отметил Тарас Кремень.

Вещательный омбудсмен отметил, что ему продолжают поступать многочисленные жалобы на нарушение действующего законодательства. К тому же, общественные акивисты провели мониторинг заведений в Одессе и выяснили, что из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.

"Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власть России использует русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении российской федерацией войны против Украины. Следовательно, размещена с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это требование Закона. Это требование времени. Это один из залогов победы Украины", - подчеркнул Кремень.

Памятник Екатерине II в Одессе завернули в черный пакет и закрыли деревянным забором, но демонтировать согласно закону о декоммунизации не хотят.

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