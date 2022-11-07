Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Нарушает половина заведений: языковой омбудсмен потребовал от мэра Одессы Труханова убрать вывески и рекламу без государственного языка

Нарушает половина заведений: языковой омбудсмен потребовал от мэра Одессы Труханова убрать вывески и рекламу без государственного языка

7 ноября, 2022 понедельник
16:07
Общество Тарас Креминь

Языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой убрать вывески и рекламу на негосударственном языке

Об этом он написал в Facebook .

Кремень подчеркнул, что согласно языковому законодательству, все вывески и реклама должны быть на украинском языке, а при необходимости может присутствовать дублирование на других языках.

"Еще в феврале 2022 года было направлено соответствующее письмо о необходимости принятия мер по недопущению нарушения на территории города Одессы требований Закона в части размещения информации для общего ознакомления, а также наружной рекламы только на негосударственном языке. Однако по состоянию на сегодняшний день ни ответа, ни ответных действий нет ", – отметил Тарас Кремень.

Вещательный омбудсмен отметил, что ему продолжают поступать многочисленные жалобы на нарушение действующего законодательства. К тому же, общественные акивисты провели мониторинг заведений в Одессе и выяснили, что из 150 проверенных ими магазинов каждый второй нарушает языковое законодательство.

"Ситуация по соблюдению языкового законодательства в Одессе крайне возмутительна и неблагоприятна еще и в свете того, что власть России использует русский язык как один из инструментов геополитической экспансии. Языковой вопрос является одним из главных в ведении российской федерацией войны против Украины. Следовательно, размещена с нарушениями наружная реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана. Это требование Закона. Это требование времени. Это один из залогов победы Украины", - подчеркнул Кремень.

  • Памятник Екатерине II в Одессе завернули в черный пакет и закрыли деревянным забором, но демонтировать согласно закону о декоммунизации не хотят.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Одесса
Геннадий Труханов
Читайте также:
Андрій Піонтковський
5 ноября, 2022 суббота
Похоже, что Россия нашла себе более надежного и мощного союзника, чем США для Украины, - Пионтковский
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антин Борковский
6 ноября, 2022 воскресенье
Впервые за время войны Путин публично отступил, - Пионтковский
Священик РПЦ Михайло Васильєв
6 ноября, 2022 воскресенье
Призвал россиянок "рожать множество детей" для фронта. В Украине ликвидировали протоиерея РПЦ
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.6
  • EUR
    Покупка 38.81
    Продажа 39.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
7 ноября
16:54
МВФ
Новая миссия МВФ начнет работу 11 ноября: глава НБУ рассказал, каких результатов ожидает
16:51
NASA запустила на МКС ракету Antares с украинскими компонентами
16:50
В Киеве ввели новые тарифы на парковку автомобилей
16:43
Алексей Данилов
Данилов: "Мотор Сич", Укрнафту, Укртатнафту и еще две компании передали Минобороны
16:26
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Враг перебрасывает неподготовленных мобилизованных на Восток и несет колоссальные потери, - Згурец
16:09
Эксклюзив
В Луганской области россияне выбрасывают людей из домов и заселяют мобилизованных, - глава Северодонецкой ВГА Стрюк
16:04
Оккупанты уничтожили из "градов" ясли-сад на Херсонщине
15:50
Оккупанты вывезли в Россию более 6 тыс. украинских детей, – Офис омбудсмена
15:50
Специалисты рассказали, изменилась ли озоновая дыра над Антарктидой в 2022 году
15:31
Россия заявила о "маховике русофобии" в Молдове из-за разрисованных памятников Потемкину и "Скорбящей матери"
15:25
В селе на Киевщине открыли новый McDonald's
15:18
"Днепр-1" узнал оппонента в 1/16 финала Лиги конференций
15:12
Виталий Портников
Переговоры для Кремля - признак слабости
15:04
В ДТЭК заявили, что аварийные отключения света продлятся еще пару недель
15:01
Украинцы меньше ввезли в октябре подержанных легковых автомобилей
14:58
Запорожская АЭС
Атомщикам Запорожской АЭС повысят зарплаты на 50% за труд в оккупации
14:47
Эксклюзив
Враг активизировался, и сейчас самая горячая точка на пересечении трех областей, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
14:38
Распространял дезинформацию и отрицал причастность РФ к уничтожению инфраструктуры. В Запорожье задержали блоггера телеграмм-канала Шария
14:37
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать ощутимого похолодания
14:36
Эксклюзив
Герои Украины. Артиллерист Юрий Солиган: "Освобождая Харьковщину, заехали в деревню, а там россияне обедают"
14:18
"Шахтер" получил соперника в 1/16 финала Лиги Европы
14:14
Россияне удерживают в подвале Донецкой области более 20 мобилизованных оккупантов, которые отказались воевать с Украиной
14:06
Оккупанты вывели в Черное море корабль с восемью "Калибрами"
14:06
OPINION
Иногда лучше молиться
13:57
В оккупированном Мелитополе осталось до 60 тысяч местного населения, - городской голова
13:57
В ОК "Юг" не видят признаков подготовки наступления из Приднестровья
13:56
Саули Нииностио
После вступления в НАТО Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие
13:56
Эксклюзив
Можем ожидать в России февральскую революцию в 2023 году, если сохранится тенденция недовольства среди мобилизованных российских, - политолог Магда
13:47
Анхель Ди Мария и Лионель Месси
ЧМ-2022: Сборная Аргентины обнародовала расширенный состав на турнир
13:39
В Киевской области возможны звуки взрывов: работают саперы
13:19
Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 1/8 финала
13:19
НАТО
В НАТО считают, что победа над россиянами в Херсоне может начать реальные мирные переговоры с Москвой, - La Repubblica
13:18
В Украину прибыли средства противовоздушной обороны NASAMS и Aspide, - Резников
13:17
Союз Украины, Британии и Польши не заменит НАТО в защите Киева, - Марчин Пшидач
13:12
Эксклюзив
Москва
Не повторить ошибку 1991 года: Запад должен готовиться к распаду РФ и не допустить его сохранения, - военный эксперт Жовниренко
12:57
Путин еще не решил, ехать ли на саммит G20, - Кремль
12:44
Еврокомиссар исключает возможность ускоренного вступления Украины в ЕС: требования ко всем одинаковы
12:44
Эксклюзив
Украинские военные отбросили оккупантов от Бахмута, - депутат Дружковского горсовета Довбня
12:37
Эксклюзив
Мир устает не от Украины, а от России, - экс-нардепка Гопко
12:25
Британский министр собрался в Тайвань, несмотря на возражения Китая
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV