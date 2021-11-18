"Нарушает международную торговлю и навигацию": Украина сообщила ОБСЕ о блокировании Россией Черного и Азовского морей
Россия блокирует районы Черного моря, ограничивает судоходство через Керченский пролив и пытается превратить Азовское море в свое "внутреннее озеро"
Об этом 18 ноября заявила украинская делегация в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ" .
"Российская Федерация продолжает блокировать огромные морские районы в Черном море под предлогом военных учений, что нарушает международную торговлю и навигацию. Используя военное присутствие во временно оккупированном Крыму, РФ постепенно превращает Азовское море в свое "внутреннее озеро", - отметили представители Украины.
Также члены делегации сообщили дипломатам других стран-участниц ОБСЕ о введенных Россией ограничениях судоходства через Керченский пролив.
Украинская делегация пояснила, что в октябре 2021 года средняя продолжительность искусственных задержек судов из Черного моря в украинские порты в Азовском море, Мариуполе и Бердянске со стороны России составила 34,5 часа. Суда, перевозившие экспортные товары в обратном направлении, задерживались Российской Федерацией в среднем на 37,9 часов.
Украинские диппломаты напомнили, что с декабря 2018 до декабря 2020 из-за угрозы международных санкций против портов РФ на Азовском море уменьшилась средняя продолжительность задержек судов перед выходом из Азовского моря в Черное. В 2018 году эта задержка была 79,5 часов на одно судно, в 2019 году – до 37,4 часов, а в 2020 году – 29,6 часов. Но за 2021 год задержка возросла до 39,7 часов на судно.
Также украинская миссия в ОБСЕ призвала Россию прекратить военную агрессию против Украины и восстановить свободу судоходства в Черном, Азовском морях и через Керченский пролив.
- Напомним, в октябре сообщалось , что Россия стала дольше держать украинские суда в Керченском проливе.
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