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"Нарушает демократические стандарты и обязательства перед Советом Европы": Княжицкий призвал не допустить запуска русскоязычного канала "Дом" на всю страну

26 января, 2022 среда
13:10
Общество

Нардеп от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий выступил против запуска на всю Украину вещания государственного русскоязычного телеканала "Дом"

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Уже завтра, 27 января, планируют уничтожить реформу телерадиовещания и запустить на всю страну вещание государственного русскоязычного телеканала "Дом". Для этого в законопроект 4487 "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" во втором чтении включены две поправки 119 и 120, которые не имеют отношения к проблематике этого законопроекта. Эти поправки из-за изменений в законы об иновещании и о ТВ и радио обязывают бесплатно транслировать русскоязычный канал иновещания "Дом", созданный для вещания на оккупированные территории, в составе так называемой универсальной программной услуги, т.е. по всей Украине. Такие действия разрушают целостное медийное законодательство и украинское медиапространство", - написал Княжицкий.

Нардеп напомнил, что советская практика государственного вещания внутри страны нарушает демократические стандарты и обязательства Украины перед Советом Европы, а также отметил неприемлемость "совково-ностальгического" и провластного контента канала.

Во-первых, в демократической Украине нет государственного телевидения (кроме иновещания и парламентского канала), есть общественное вещание и коммерческие каналы. Восстановление советской практики государственного вещания внутри страны является нарушением демократических стандартов в области медиа и обязательств Украины перед Советом Европы. Во-вторых, языковое и медийное законодательство требует вести внутри страны вещание на украинском языке в объеме не менее 75%, а для многих программ - 100%, а канал "Дом" есть почти сплошь русскоязычный. В-третьих, контент телеканала "Дом", который является смесью полуватных совково-ностальгических программ и грубой агитации за власть, откровенно неприемлем", - написал Княжицкий.

Нардеп призвал общественность и медиасообщество выступить против запуска вещания канала "Дом" по всей Украине.

"Несмотря на публичные протесты журналистов, редакторов, общественных организаций, власти не отказались от своих намерений. Зеленский рассматривает канал "Дом" как пропагандистский рупор, финансируемый за счет налогоплательщиков, которым он будет промывать мозги. Я призываю всех, кто осознает опасность таких действий, в том числе - переселенцев из Крыма и Донбасса, ради которых якобы делается эта афера, - публично осудить намерения власти и сделать все возможное, чтобы сорвать эти опасные планы. Поддерживаю призыв медиадвижения к представительствам международных организаций в Украине обратить внимание на угрожающие действия властей. Мы не должны этого допустить", - подчеркнул Княжицкий.

  • Напомним, 15 декабря комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал превращение канала "Дом" во всеукраинское русскоязычное СМИ.
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