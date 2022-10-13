Нарративы Путина безответственны, но мы должны относиться серьезно к ядерным угрозам, - Столтенберг
Столтенберг заявил, что использование тактического ядерного оружия существенно изменит сущность конфликта и будет иметь мощные последствия
Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции.
"В это утро наши союзники провели регулярную встречу по ядерному сдерживанию России", - сообщил Генсек НАТО.
По его словам, страны-члены Североатлантического союза консультировались и координировали видение ядерного вопроса.
"Нарративы Путина безответственны, но мы должны относиться серьезно к ядерным угрозам. Мы должны быть бдительными и не дать себя запугать. Россия должна понимать, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее не нужно начинать", - добавил Столтенберг.
- 11 октября Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия получила четкое предупреждение о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия
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