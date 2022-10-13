Об этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции.

"В это утро наши союзники провели регулярную встречу по ядерному сдерживанию России", - сообщил Генсек НАТО.

По его словам, страны-члены Североатлантического союза консультировались и координировали видение ядерного вопроса.

"Нарративы Путина безответственны, но мы должны относиться серьезно к ядерным угрозам. Мы должны быть бдительными и не дать себя запугать. Россия должна понимать, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому ее не нужно начинать", - добавил Столтенберг.

11 октября Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия получила четкое предупреждение о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия

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