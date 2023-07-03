Нарративы Кремля поддерживают не только Орбан и Сиярто, но и венгры, - дипломат Огрызко
Дипломат Владимир Огрызко убежден, что большинство венгров поддерживают пророссийскую и антиевропейскую политику своего правительства
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"В последнее время, когда мы с коллегами говорим о Венгрии, то часто задаем вопрос или сами венгры хотят сменить власть. На самом же деле проблема заключается в том, что все заявления и действия Орбана и Сиярто являются не только позицией их самих. Это так же и позиция поддерживающих их венгров. Судя по всему венграм подаются такие одиозные, пророссийские и антиевропейские политики", - пояснил Огрызко.
Дипломат подчеркнул, что венгры могут изменить свою позицию к Орбану в случае ухудшения экономической ситуации.
"Однако шанс изменить позицию венгров остается. Пока баланс 50 на 50 с некоторым преимуществом нынешней власти. Однако, по моему мнению, в случае ухудшения социально-экономической ситуации в Венгрии, венгры сделают правильный выбор в пользу адекватных политиков", - добавил он.
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