Народу Украины вручили польскую Премию рыцаря свободы

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.

Награду вручает Фонд Казимира Пуласского за популяризацию ценностей генерала Пуласского: свободу, справедливость и демократию. В этом году Фонд решил вручить награду народу Украины за многомесячную борьбу с российской агрессией.

Награду от имени народа получила первая леди Украины Елена Зеленская.

"Есть известный польский девиз: "За нашу и вашу свободу". Спасибо, что вы с нами. Знаем, что будете с нами до конца. До нашей и вашей победы", - поблагодарила на вручении Зеленская.

Варшавский форум безопасности – ежегодная международная конференция для обмена мнениями между представителями правительств и международными институтами в области политики и обороны. В этом году форум отметил, что это "возможность для конструктивных выводов и анализа более 200 дней российской агрессии против Украины".

В июле 2022 года украинский народ был награжден премией Dissident Human Rights за отстаивание свободы и прав человека.

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