Народу Украины вручили польскую Премию рыцаря свободы
В рамках Варшавского форума безопасности народу Украины вручили польскую Премию рыцаря свободы за противостояние российской агрессии
Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины.
Награду вручает Фонд Казимира Пуласского за популяризацию ценностей генерала Пуласского: свободу, справедливость и демократию. В этом году Фонд решил вручить награду народу Украины за многомесячную борьбу с российской агрессией.
Награду от имени народа получила первая леди Украины Елена Зеленская.
"Есть известный польский девиз: "За нашу и вашу свободу". Спасибо, что вы с нами. Знаем, что будете с нами до конца. До нашей и вашей победы", - поблагодарила на вручении Зеленская.
Варшавский форум безопасности – ежегодная международная конференция для обмена мнениями между представителями правительств и международными институтами в области политики и обороны. В этом году форум отметил, что это "возможность для конструктивных выводов и анализа более 200 дней российской агрессии против Украины".
- В июле 2022 года украинский народ был награжден премией Dissident Human Rights за отстаивание свободы и прав человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.87
-
EUR
Покупка 38.92Продажа 40.14
- Актуальное
- Важное