Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Общая идея заключается в том, чтобы принять на обучение каждого ребенка, который вернулся из-за границы, и тогда смотреть, есть ли у него реальный пробел в знаниях. А педагогический совет должен решать, как этот пробел наверстать. Это первый и единственный правильный способ. Мы должны признать аттестат вернувшегося в Украину школьника и смотреть разницу в программе, чтобы предоставить ребенку определенный курс знаний", - пояснила секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.



Наталья Пипа отметила, что образовательные системы обучения школьников очень разные, соответственно каждый аттестат адаптировать к уровню украинского образования будет сложно.