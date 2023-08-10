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Народный депутат рассказала, вернутся ли дети в свои классы после года обучения за границей

10 августа, 2023 четверг
14:09
Общество

Наталья Пипа, народный депутат Украины, секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций, отметила, что после возвращения ребенка из другой страны в украинскую школу педагогический совет должен решать, как наверстывать знания из-за разницы в образовательных программах

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.

"Общая идея заключается в том, чтобы принять на обучение каждого ребенка, который вернулся из-за границы, и тогда смотреть, есть ли у него реальный пробел в знаниях. А педагогический совет должен решать, как этот пробел наверстать. Это первый и единственный правильный способ. Мы должны признать аттестат вернувшегося в Украину школьника и смотреть разницу в программе, чтобы предоставить ребенку определенный курс знаний", - пояснила секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Наталья Пипа отметила, что образовательные системы обучения школьников очень разные, соответственно каждый аттестат адаптировать к уровню украинского образования будет сложно.

  • 28 июля на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял постановление "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине": образовательный процесс должен начаться с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.
Украина
образование
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