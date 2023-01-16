Народные депутаты требуют от ОП уволить Арестовича: идет сбор подписей
Народные депутаты обратились в Офис президента с требованием уволить Алексея Арестовича, а также в СБУ с требованием проверить заявление советника на предмет государственной измены
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Он рассказал, что в настоящее время народные депутаты собирают подписи с требованием "уволить скандального советника ОП". Нардепы также требуют официального заявления, что слова Арестовича о попадании ракеты в жилой дом в Днепре не являются официальной позицией правительства.
"Детектор медиа" дает полный текст заявления, в котором говорится, что Алексей Арестович распространил ложную информацию, которую использовали в своих интересах российские пропагандисты. Также отмечается, что высказывания Арестовича "больше напоминают политическую деятельность и формирование собственного имиджа, чем выполнение информационной или пропагандистской функции".
"Таким образом, прикрываясь статусом, который в глазах общества гарантирует ему доступ к реальной информации, Алексей Арестович распространил дезинформацию и полезные врагу выдумки. Очевидно, это было сделано ради частных интересов, но в данной ситуации они полностью противоречат интересам украинского государства и общества", – говорится в заявлении.
В заявлении главе СБУ отмечается, что высказывание Арестовича - "оказание помощи РФ в проведении подрывной деятельности против Украины".
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего был разрушен подъезд девятиэтажного дома. По состоянию на вечер 15 января было известно, что ранены по меньшей мере 75 человек, 12 в тяжелом состоянии, 30 погибли, 43 человека в розыске. По предварительным данным разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.
- По состоянию на 13:00 понедельника, 16 января, из-под завалов многоэтажки в Днепре, разрушенной вражеским ракетным ударом 14 января, извлечены тела 40 погибших.
- В интервью Марку Фейгину Арестович заявил, что разрушение дома 14 января в Днепре произошло из-за сбития российской ракеты средствами ПВО ВСУ. Эту информацию опровергло Минобороны, заявив, что у украинского ПВО нет средств для сбивания ракет Х-22.
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