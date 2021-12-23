Народные депутаты из "ЕС" заявили в ОГПУ, ДБР и СБУ о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением – документ

Об этом сообщает пресс-служба партии "ЕС".



В сообщении об уголовном правонарушении, в частности, отмечено: при канденции Владимира Зеленского Украина потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора.



По состоянию на декабрь 2021 года Украина находится на грани энергетической катастрофы, без внешней помощи страна бессильна перед энергетическим шантажом агрессора – Российской Федерации, что является прямыми последствиями действий высшего руководства страны, в частности, гражданина Зеленского Владимира Александровича, занимающего с 2019 года должность Президента Украины, – говорится в документе.



Представители "ЕС" отмечают, что в течение 2016 – 2019 годов высшее руководство государства вместе с профильным министерством провело переоборудование украинских ТЭС на добываемый на украинских угледобывающих предприятиях уголь газовой группы с целью обеспечить независимость государства в сфере тепло и электроснабжения. По состоянию на начало 2019 г. 55 из 75 блоков ТЭС были переведены на сжигание газового угля, и только 18% электроэнергии всех ТЭС производилось путем сжигания антрацита. Фактически, зависимость страны от поставок российского угля и угля с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей была преодолена, и это обеспечило Украине энергетическую независимость в сфере тепло и электроснабжения.



Со вступлением в должность Президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также под видом российского и углем с временно оккупированных территорий. Указанные изменения разрушили энергетическую независимость Украины в сфере тепло и электроснабжения, сделали страну крайне зависимой от агрессора Российской Федерации и ныне недружественной – Республики Беларусь.



Государственное предприятие ПАО "Центрэнерго" перешло на российские угли в интересах Игоря Коломойского. По меньшей мере, 1,5 млн т угля разных марок (в том числе газовый уголь, который есть в Украине), перепродали государственной компании Центрэнерго фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно российское.



Об этом утверждает в своем расследовании портал bihus.info, в частности, в сюжете Алисы Юрченко "КОЛОМОЙСКИЙ.RU" для телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом".



За время президентства Зеленского около 4 млрд долл. США было потрачено на уголь из РФ и РБ, а также на закупку электроэнергии из этих стран – говорится в заявлении о преступлении.



Следует особо отметить, что часть импортируемого угля, под видом российского, является добытым углем и незаконно вывезена с территории оккупированной части Луганской и Донецкой областей для последующей поставки на украинские ТЭС.



Приведенные сведения содержат достаточно фактов, свидетельствующих о системных действиях высшего руководства страны по восстановлению зависимости от поставок угля из Российской Федерации для украинских ТЭС, генерирующих тепло и электроэнергию.



Указанные действия совершаются высшим руководством государства с началом пребывания на посту Президента Украины Зеленского В.А., не могли быть ему неизвестны и совершаться без его участия и разрешения, - убеждены депутаты.



В "Европейской Солидарности" отмечают – указанные действия содержат признаки уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины "Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности безопасности Украины". В части закупки угля с оккупированных территорий после запрета такой закупки решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (введено в действие Указом Президента Украины от 15 марта 2017 года № 62/2017) "О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины" правонарушение предусмотренного ч.3 ст.258-5 "Финансирование терроризма".



А также по ч.3 ст.255 УК Украины, то есть "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения".



Депутаты требуют безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи уведомления о совершенном уголовном правонарушении внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам вышеприведенных уголовных правонарушений, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений до суда.