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Народная артистка Украины Мария Бурмака представляет песню "Вернись живым", которую написала во время войны

4 августа, 2022 четверг
19:13
Культура

Композицию "Вернись живым" артистка написала, когда была в Польше

Мария Бурмака: "Война затронула каждого в Украине. Родители и сыновья, любимые и близкие. "Вернись живым" - это молитва и заклинание всех любящих. Ночью и днем, ежеминутно и ежесекундно. На войне нет атеистов, и когда даже надежды нет, любовь – единственное, что бережет, это и есть тот самый Ангел Хранитель".

"Я никогда не умела писать песни в моменте, когда происходят исторические события, а я являюсь их участником, - рассказывает Мария. - Чтобы написать песню, нужно раскрыть сердце, а сердце должно быть как кремень. Я не могла дать себе право на эмоции ни когда под сиренами выходила в онлайн для детей, ни когда пела гимн из окна своей квартиры, ни тогда, когда недалеко от моего дома на Куреневке упала ракета, ни тогда, когда близкие мне люди шли на фронт. Я сжала сердце в кулак, когда увидела зверства в Буче и Ирпене, хотя душа разрывалась на куски, и вот когда уже оказалась в Варшаве, в безопасности, меня "накрыло". Я не могла спать, однажды на улице плакала вслух, пока ко мне не подошла польская полицейская. Она просто обняла меня, и мы тихо сидели. Я успокоилась, а потом написала песню "Вернись живым". Это надо было выплакать".

В видео к песне артистка хотела показать наших защитников, ведь именно им обязаны украинцы, которые каждое утро могут просыпаться и быть живыми. Среди них украинские музыканты Юркеш, Тарас Компаниченко, Сергей Василюк, Виталий Кириченко, Сергей Фоменко (Фома), поэт Артем Полежака, писатель Артем Чех, победитель Х-Фактора Михаил Панчишин, режиссер Иоанн Зенков, историк Вахтанг Кипиани, а также прототип одного из героев романа "Аэропорт" Сергея Лойко про Донецкий аэропорт Максим Музыка.

Фотографии украинских воинов предоставил Игорь Захаренко, "Феєрія Мандрів". Фото Марии Бурмаки – Андрей Корень.

Слова и музыка – Мария Бурмака
Аранжировка – Вадим Лисица
Сведение - FOXXSTUDIOS
Запись вокала – Ян Валевский
Издатель – FoxLab
Фото – Игорь Захаренко, "Феєрія Мандрів"

Текст:

Де моя душа–
Там ідуть бої,
Ми не віддамо
Рідної землі.
Де моя земля –
Серце моє там,
Я війні тебе,
Милий, не віддам.

Повернись живим,
Я тебе молю.
Знає тільки Бог,
Як тебе люблю!
Там, де ти тепер,
Лиш війна і дим,
Але я молю:
Повернись живим.

Плачуть голоси
Рідних і близьких.
По світах війна
Розкидала їх.
Розіп‘яли нас,
Але ми стоїм.
Тільки я прошу:
Повернись живим

Повернись живим,
Я тебе молю,
Знає тільки Бог,
Як тебе люблю!
Там, де ти тепер,
Лиш війна і дим.
Але я молю:
Повернись живим

Україна вся
Як один кулак,
І важливий лиш
Перемоги знак.
Хай тебе в бою
На передовій
Ангел захистить,
Огорне крильми.

Повернись живим,
Я тебе молю,
Знає тільки Бог,
Як тебе люблю
Там, де ти тепер,
Лиш війна і дим,
Але я молю:
Повернись живим!

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