"Народ Украины уже заслужил и имеет право": Зеленский обсудил членство в ЕС с Макроном, фон дер Ляен и Мишелем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз должен включить в свой состав Украину и подтвердить таким образом поддержку страны
Об этом Зеленский сказал в своем обращении, обнародованном на официальных страницах.
"Говорю сейчас максимально откровенно: народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском Союзе. Это и будет являться ключевым свидетельством поддержки нашей страны", - сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что обсудил это с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе. Обсудил это сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляен, Эмманюэлем Макроном", - сказал Зеленский.
- Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз безотлагательно пообещать членство Украины.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина заслуживает статус государства-кандидата членства в ЕС.
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