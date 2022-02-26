"Народ Украины уже заслужил и имеет право": Зеленский обсудил членство в ЕС с Макроном, фон дер Ляен и Мишелем

Об этом Зеленский сказал в своем обращении, обнародованном на официальных страницах.



"Говорю сейчас максимально откровенно: народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском Союзе. Это и будет являться ключевым свидетельством поддержки нашей страны", - сказал Зеленский.



Президент Украины добавил, что обсудил это с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.



"Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе. Обсудил это сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляен, Эмманюэлем Макроном", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз безотлагательно пообещать членство Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина заслуживает статус государства-кандидата членства в ЕС.