Народ, похоже, уже принял решение, что Финляндия с большой вероятностью присоединится к НАТО, - министр по европейским делам

Об этом сообщает The Guardian.

"Народ Финляндии, похоже, уже принял решение, и огромное большинство выступает за членство Финляндии в НАТО. Мы являемся парламентской демократией, поэтому нам необходимо обсудить этот вопрос в нашем парламенте. Сейчас я бы сказала, что это очень вероятно, но решение не принято" , – сказала она.

По ее словам, война РФ против Украины – это "тревожный сигнал".

"Каждая страна имеет право на собственные меры безопасности. Поэтому мы должны быть очень, очень осторожны, чтобы не ограничивать наше собственное пространство для маневра через внешние факторы. Поэтому, что бы ни говорила Россия, мы, конечно, слышим это, но мы принимаем собственные решение, исходя из наших интересов, наших условий, нашего рассмотрения общей ситуации", - отметила Туппурайнен.

Напомним, правительства Финляндии и Швеции намерены присоединиться к НАТО уже летом из-за нападения России на Украину.

Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Североатлантический союз способен очень быстро принять их.

13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .