А вот почему это происходит с ними — на это ищут ответ исключительно вне своей среды. За малым исключением попыток осознать собственную/системную ответственность — в общей массе публикаций все сводится к "вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут"…

Пересмотрел (ибо сил и вдохновения читать "простыни" длинного текста нет) сообщение одной известной МП-игуменьи. А перед этим пересмотрел доклад Гундяева на квази-соборе архиереев МП под Москвой.

И вот эти две текстовые простыни просто сложились, как Инь и Янь, в цельную (простите за мой французский) херню МП.

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Беленькая простыня игуменьи и черная Гундяева — гармонично дополняют друг друга. Ибо она перечисляет последствия. А он дает понять их причину.

Шовинистическая, великодержавная, этнофилетическая и сервилистическая по отношению к Кремлю идеология "русского мира", "святой Руси", "единства народа", которую десятилетиями лелеял и насаждал Гундяев и Моспатриархия - причина. Последователи ее в Украине собирают плоды с этого терновника. Ибо они так же десятилетиями этот терновник поливали елейными баснями, лелеяли "пророчествами старцев" и книжечками о "России перед вторым пришествием", украшали другими "благочестивыми" фофудьями…

Разве не игуменья и такие, как она, годами голосом и делами "крепили единство исторической Руси"? Разве не они еще недавно скандировали "наш патриарх — Кирилл!" и устраивали ли ему гастроли по Украине? Он разве тогда был иным, чем сейчас? Цель гастролей была иной, чем у его заявлений сейчас? Или вы этого не видели?

Видели — но тогда вам на голову еще не падали "благословенные" Гундяевым, почетным профессором ракетной академии "имени Петра великого"(!), и его попами ракеты и бомбы. По вам не стреляли "освященные" танки. И тогда вы чувствовали себя по другую сторону борьбы между "русским миром" и украинской идентичностью. Вы чувствовали себя победителями "раскольников и самосвятителей", "хранителями отеческой веры". Вас завораживало лубочное "величие" "православного государства".

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И вот теперь вы удивляетесь, почему люди радуются освобождению храмов от ига МП. Почему с нетерпением ждут, когда "русский мир" уйдет наконец из украинских святынь. Ибо, в отличие от вас, народ хорошо осознал причинно-следственную связь между деятельностью Павла Лебедя и российскими ракетами по Киеву, между "иконами царя-мученика" в ваших храмах и войной ради реставрации той империи, от которой тот царь отрекся.

Если для вас Библия – авторитет, то вспомните, почему Христос проклял смоковницу без плодов. Почему сказал – "Вот остается вам дом ваш пустым". Почему, следуя слепому вождю, вы оказались там, где Господь пророчествовал - в пропасти.

И может, наконец, начнете осознавать, что нынешние события с вами — это буря, выросшая из ветра, который вы так усердно сеяли в прошлые десятилетия.

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

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