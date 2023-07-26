Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Народ осознал связь между деятельностью Павла Лебедя и российскими ракетами по Киеву
OPINION

Народ осознал связь между деятельностью Павла Лебедя и российскими ракетами по Киеву

Евстратий Зоря
26 июля, 2023 среда
08:01
Мнение

В публикациях из среды МПвУ много пишут о последствиях, которые они сейчас испытывают. И рефлексия на эти последствия в основном сводится к констатации своих переживаний от происходящего

А вот почему это происходит с ними — на это ищут ответ исключительно вне своей среды. За малым исключением попыток осознать собственную/системную ответственность — в общей массе публикаций все сводится к "вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут"…

Пересмотрел (ибо сил и вдохновения читать "простыни" длинного текста нет) сообщение одной известной МП-игуменьи. А перед этим пересмотрел доклад Гундяева на квази-соборе архиереев МП под Москвой.

И вот эти две текстовые простыни просто сложились, как Инь и Янь, в цельную (простите за мой французский) херню МП.

Читайте также: Поклонники МП живут в мире вымышленных пророчеств и магического "богословия"

Беленькая простыня игуменьи и черная Гундяева — гармонично дополняют друг друга. Ибо она перечисляет последствия. А он дает понять их причину.

Шовинистическая, великодержавная, этнофилетическая и сервилистическая по отношению к Кремлю идеология "русского мира", "святой Руси", "единства народа", которую десятилетиями лелеял и насаждал Гундяев и Моспатриархия - причина. Последователи ее в Украине собирают плоды с этого терновника. Ибо они так же десятилетиями этот терновник поливали елейными баснями, лелеяли "пророчествами старцев" и книжечками о "России перед вторым пришествием", украшали другими "благочестивыми" фофудьями…

Разве не игуменья и такие, как она, годами голосом и делами "крепили единство исторической Руси"? Разве не они еще недавно скандировали "наш патриарх — Кирилл!" и устраивали ли ему гастроли по Украине? Он разве тогда был иным, чем сейчас? Цель гастролей была иной, чем у его заявлений сейчас? Или вы этого не видели?

Видели — но тогда вам на голову еще не падали "благословенные" Гундяевым, почетным профессором ракетной академии "имени Петра великого"(!), и его попами ракеты и бомбы. По вам не стреляли "освященные" танки. И тогда вы чувствовали себя по другую сторону борьбы между "русским миром" и украинской идентичностью. Вы чувствовали себя победителями "раскольников и самосвятителей", "хранителями отеческой веры". Вас завораживало лубочное "величие" "православного государства".

Читайте также: "Русский мир" и "русская церковь" должны быть запрещены в Украине

И вот теперь вы удивляетесь, почему люди радуются освобождению храмов от ига МП. Почему с нетерпением ждут, когда "русский мир" уйдет наконец из украинских святынь. Ибо, в отличие от вас, народ хорошо осознал причинно-следственную связь между деятельностью Павла Лебедя и российскими ракетами по Киеву, между "иконами царя-мученика" в ваших храмах и войной ради реставрации той империи, от которой тот царь отрекся.

Если для вас Библия – авторитет, то вспомните, почему Христос проклял смоковницу без плодов. Почему сказал – "Вот остается вам дом ваш пустым". Почему, следуя слепому вождю, вы оказались там, где Господь пророчествовал - в пропасти.

И может, наконец, начнете осознавать, что нынешние события с вами — это буря, выросшая из ветра, который вы так усердно сеяли в прошлые десятилетия.

Источник

Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ВЦУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
Россия
УПЦ МП
Война с Россией
Читайте также:
25 июля, 2023 вторник
Перешли на сторону врага и выполняют боевые задания: девять экс-офицеров из Крыма подозреваются в госизмене
25 июля, 2023 вторник
Контрнаступление Украины не будет быстрым и легким: в ISW назвали причины
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
25 июля, 2023 вторник
РФ обвинила Украину в попытке атаковать военный корабль в Черном море
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.77
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
26 июля
08:16
Российская армия уничтожила полностью 180 украинских школ, - Лесной
07:56
В Греции из-за масштабных лесных пожаров погибли три человека
07:32
ЮНЕСКО призвала запретить использование смартфонов в школах мира
07:07
В Австралии более 100 китов выбросилось на берег, половина из них погибла
06:48
На Лиманском направлении враг безуспешно наступал неподалеку от Дибровы, за сутки на фронте произошло 26 боестолкновений
06:40
В Украине провели уникальную операцию по удалению опухоли в мозге: 16-летняя пациентка была в сознании
06:27
В результате атаки россиян на порт Рени повреждено румынское судно
06:07
Военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться, - Госдеп США
05:36
Сиярто: Олимпиада с полным количеством участников может способствовать миру в Украине
05:08
В ISW отметили тактически важные успехи ВСУ возле Бахмута и продвижение по другим направлениям
04:40
В Эквадоре массовые бунты в тюрьмах: погибли 18 осужденных
04:12
Россия атаковала Харьковщину "шахедами": есть попадание в промышленные объекты
03:44
Неутешительные результаты: Зеленский сообщил предварительные выводы проверки военкомов
03:16
Ключевые банки Молдовы отказались от российской системы денежных переводов
02:48
Россия заминировала подходы к украинским портам и может атаковать гражданские корабли, - США
02:20
Пес Байдена десять раз кусал спецагентов, один из них попал в больницу, - Politico
01:52
Литва заявила, что пять балтийских портов готовы присоединиться к экспорту зерна
01:24
Лига чемпионов: результаты первых матчей второго квалификационного раунда
00:56
У самолета "Аэрофлота" на лету отказал двигатель: борт экстренно сел в Москве
00:28
Суд присяжных объявил вердикт по делу о масштабных терактах 2016 года в Брюсселе
00:03
Партнеры выделят Украине $244 млн и спецтехнику для гуманитарного разминирования, - Свириденко
2023, вторник
25 июля
23:35
Эксклюзив
ФСБ
К ударам беспилотниками по Москве может быть причастна ФСБ, - британский полковник Грант
23:01
Зеленский: хорошие новости о применении дронов будут чаще, обороне нужны все – от "Мавиков" до морских и ударных
22:54
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" в квалификации Лиги чемпионов
22:16
Обстрел Константиновки Россией: в больнице умерла раненая девочка
21:49
Эксклюзив
Глен Грант
Путин пытается отделить Украину от поддержки Запада, используя проплаченных политиков, - британский полковник Грант
21:24
Елка на вокзал Киева за 720 тыс. грн: чиновнице Укрзализныци объявили подозрение в злоупотреблении
21:00
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ постепенно двигаются к освобождению Бахмута, давление на южный фланг города продолжается. Колонка Сергея Згурца
20:55
Эксклюзив
Нерешительность Запада побуждает Путина повышать ставки, – дипломат Чалый
20:51
В Дании протестующие сожгли Коран у посольств Египта и Турции
20:34
Пентагон
Снаряды для Patriot и HIMARS, авиаракеты Hydra-70, БТР Stryker: США объявили пакет помощи Украине на $400 млн
20:07
В ООН опровергли заявление РФ, будто удар по колонии в Оленовке нанесли ракетой HIMARS
20:03
OPINION
…Кто купался голым?
20:00
На аукционе за $50 тыс. продали редкую пару кроссовок от Apple
19:49
ЧВК Вагнера
В Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями, - Белорусский Гаюн
19:46
Обновлено
Бывший одесский военком Борисов был арестован с правом внесения залога
19:23
ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 7 дронов, — Генштаб
19:23
В Греции упал самолет, тушивший лесные пожары: оба пилота погибли
19:00
Обзор
Победные новости 517-го дня войны: Мураеву сообщили о подозрении в госизмене, а ВСУ "минуснули" российский вертолет
18:54
Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV