"Народ бунтует, почти все написали отказ": оккупант рассказал матери о настроениях в его подразделении
ГУР перехватило разговор, в котором рашист рассказывает матери, что в его подразделении многие военные хотят уволиться из армии
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
В телефонном разговоре россияне обсуждают рапорт об увольнении сына: "Отдал там одному полкану ( полковнику, - Ред. ). Стопка у него большая набралась. Только могу сказать: это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно".
"800 военных России отказались участвовать в боевых действиях в связи с низкой морально-психологической…" - рассказывает мать рашиста о новостях. Чтобы сына уволили из армии РФ, женщина оставляла обращение на сайте министерства обороны. Если ответ не придет, то будет обращаться в военную прокуратуру. Говорит, что я хочу искать юриста.
Рашист возражает: "Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы".
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