"Народ бунтует, почти все написали отказ": оккупант рассказал матери о настроениях в его подразделении

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

В телефонном разговоре россияне обсуждают рапорт об увольнении сына: "Отдал там одному полкану ( полковнику, - Ред. ). Стопка у него большая набралась. Только могу сказать: это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно".

"800 военных России отказались участвовать в боевых действиях в связи с низкой морально-психологической…" - рассказывает мать рашиста о новостях. Чтобы сына уволили из армии РФ, женщина оставляла обращение на сайте министерства обороны. Если ответ не придет, то будет обращаться в военную прокуратуру. Говорит, что я хочу искать юриста.

Рашист возражает: "Не надо нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы".

СБУ перехватила разговор оккупанта с отцом, где те обсуждают взятку для демобилизации военных, сейчас просят $20 тыс. за побег с войны.

Оккупанты умышленно калечат себя, чтобы их сочли непригодными и отправили домой, - перехват СБУ.

Напомним, 28 июня жены бурят-оккупантов требовали от главы Бурятии вернуть мужчин домой, потому что они "истощены морально и физически".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb