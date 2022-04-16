Наркоманы, деды и проститутки: российские инструкторы о новобранцах, которых затащили в армию, - перехват СБУ

Об этом свидетельствует перехват Службы безопасности Украины.

В СБУ объяснили, что Россия несет тяжелые потери от украинских защитников, поэтому для пополнения своего войска не гнушается никем.

В частности один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев не совсем пригодна для войны.

"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде".

По его словам, новенькие так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабительства на тренировочных базах РФ.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!" – возмущен инструктор.

"Хотя, возможно, это просто у них срабатывает инстинкт самосохранения – разворовать собственную технику, чтобы не ехать на войну", – предположили в СБУ.

7 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в городах, полностью или частично захваченных российской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора

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