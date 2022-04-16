Наркоманы, деды и проститутки: российские инструкторы о новобранцах, которых затащили в армию, - перехват СБУ
Российские военные компенсируют потери, понесенные в Украине, при помощи мобилизации небоеспособных кадров
Об этом свидетельствует перехват Службы безопасности Украины.
В СБУ объяснили, что Россия несет тяжелые потери от украинских защитников, поэтому для пополнения своего войска не гнушается никем.
В частности один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев не совсем пригодна для войны.
"Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде".
По его словам, новенькие так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки "оттачивают навыки" грабительства на тренировочных базах РФ.
"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!" – возмущен инструктор.
"Хотя, возможно, это просто у них срабатывает инстинкт самосохранения – разворовать собственную технику, чтобы не ехать на войну", – предположили в СБУ.
- 7 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в городах, полностью или частично захваченных российской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.97
Покупка 29.97Продажа 31.13
-
EUR
Покупка 32.43Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное