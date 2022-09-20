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Главная война с Россией Нарисуют не менее 80%. Андрющенко спрогнозировал результаты псевдореферендума в Мариуполе

Нарисуют не менее 80%. Андрющенко спрогнозировал результаты псевдореферендума в Мариуполе

20 сентября, 2022 вторник
22:02
война с Россией

В оккупированном Мариуполе российские захватчики на "референдуме" будут имитировать обход квартир, но подписи будут "рисовать" в офисе "Единой России"

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Референдум в Мариуполе будет проведен путем "подворового обхода" с привлечением глав ОСМД, квартальных в частном секторе, глав комитетов самоорганизации населения", - написал он.

Он уточнил, что "референдум" пройдет в офисах партии "Единая Россия".

"Дело в том, что именно здесь есть полные электронные базы данных по всем мариупольцам, кто хотя бы раз обратился за гуманитарной помощью. Базы полные не только по адресу помещения, но даже до хронических заболеваний. Так что даже необходимости ходить по дворам фактически нет. Все подписи по тем, кто есть в городе, и кого нет, будут нарисованы в кабинете. Сами обходы нужны больше для иллюзии, что действительно что-то было и придания легитимности фальсификации", - отметил советник мариупольского мэра.

По его словам, оккупанты не планируют открывать "избирательные участки".

"Накануне будет объявлено о "глобальной опасности" (даже с показательным задержанием очередной тик-ток ДРГ) и о том, что более 80 процентов жителей уже выразили свое волеизъявление", - написал советник мэра.

"Результат тоже известен. Должно быть не ниже 80 процентов, но не больше 87. Зачем – непонятно. Но факт. Разница будет раскладываться: как те, кто хочет  "независимости ДНР" (клоуны) и те, кто вообще против. Цифры "против всего – за Украину" будут подаваться как показательная демократия и отсутствие давления во время референдума", - резюмировал Андрющенко.

  • Напомним, оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.
  • Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что незаконный "референдум" не остановит HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов.

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