Нардепы вызвали Ляшко на час вопросов к правительству

Об этом решили на согласительном совете, передает Еспресо.TV.

Нардепы планируют заслушать главу Минздрава по критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах и областях Украины.

"Критическая ситуация, которая сейчас есть с распространением "Дельты" в Украине, вызывает беспокойство, и я хотела бы внести предложение на рассмотрение руководства наших фракций о том, чтобы пригласить в пятницу (22 октября, - ред.) в час вопросов к правительству министра здравоохранения Виктора Ляшко, чтобы доложить о критической ситуации, которая сложилась сейчас в городах, в областях ", - отметила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

Такое предложение поддержали все участники заседания.

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