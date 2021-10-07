Нардепы выдвинули 5 кандидатов на должность спикера Рады
Парламентарии выдвинули 5 кандидатов на должность головы Верховной Рады Украины
Об этом передает Еспресо.TV.
Так, нардепы выдвинули на должность нового спикера Рады:
- Руслана Стефанчука - занимал должность вице-спикера до отставки Дмитрия Разумкова;
- Ярослава Железняка - избран народным депутатом 9 созыва от партии "Голос". Заместитель председателя одноименной фракции. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
- Гео Лерос - народный депутат, в сентябре 2021 года его исключили из фракции "Слуга народа";
- Алексея Гончаренко - народный депутат, член фракции "Европейской солидарности";
- Яну Зинкевич - выбрана народной депутатом 9 созыва от партии "Европейская солидарность". Секретарь Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- Фракция политической партии "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудил кадровые назначения в руководстве парламента. Руслан Стефанчук получил большинством голосов за выдвижение на должность головы Верховной Рады.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное