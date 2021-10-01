Нардепы-"слуги" оценят работу правительства во время заседания в Трускавце

Об этом сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук во время брифинга, передает Еспресо.TV



"Сегодня также депутаты оценят работу правительства и деятельность каждого из министров. Оценка будет происходить онлайн через интерактивную программу", - сказала Палийчук.



Она объяснила, что каждый народный депутат получит анкету, в которой сможет оценить работу министров.

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