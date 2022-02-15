Нардепы приняли закон о спорте ветеранов войны

За соответствующее решение проголосовали 340 нардепов, передает Еспресо.TV.



"Законопроектом предусматривается определение на законодательном уровне создания отдельного направления спорта – спорта ветеранов войны для привлечения ветеранов войны и членов их семей к занятиям определенным видом спорта, их участие в международных и других спортивных мероприятиях, психологической и социальной адаптации через спортивную деятельность, подготовку сборных команд Украины из числа ветеранов войны и их участие в международных спортивных соревнованиях", - говорится в тексте законопроекта.



Уточняется, что принятие данного проекта не нуждается в дополнительных средствах из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов.



Как известно, реализация проекта акта позволит создать условия для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта ветеранов войны, содействия участию ветеранов войны в спортивных соревнованиях, в том числе международных, развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны.

Напомним, что Верховная Рада Украины приняла законопроект во втором чтении, которым запрещается создание и распространение фото или видео сексуального или эротического образа детей.

Кроме того, 15 февраля в Украине увеличился тариф на лечение онкобольных детей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb