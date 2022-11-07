Нардепы предлагают вернуть Новограду-Волынскому историческое название
В Верховной Раде Украины предлагают переименовать город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель
Об этом говорится в постановлении 8179 от 07.11.2022 .
Народные депутаты Андрей Клочко, Виталий Безгин от "Слуги Народа" и беспартийный Игорь Гузь зарегистрировали постановление о возвращении Новограду-Волынскому историческое название.
Город предлагают переименовать в Звягель. Также планируется переименовать и Новоград-Волынский район.
С таким предложением в Верховную Раду обратился Житомирский областной совет.
Комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление о переименовании.
Справочно. Звягель – название, которое имел город с XV в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление российской империи и был переименован в город Новоград-Волынский.
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