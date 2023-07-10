Нардепы предлагают отозвать Шуфрича из руководства комитета свободы слова

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что фракция давно и неоднократно инициировала этот вопрос, однако монобольшинство не выносит его на голосование в сессионном зале, пишет сайт партии "ЕС".

"Еще год назад "Европейская Солидарность" зарегистрировала постановление об отзыве с должностей в руководстве комитетов членов ОПЗЖ. К сожалению, монобольшинство не выносит его в повестку дня. Что ж, как это постановление не такое, вносим новое", - отметила Ирина Геращенко в Facebook.

"Зарегистрировали проект нашего Постановления по отзыву Шуфрича с должности председателя комитета свободы слова #9469. Буду требовать на согласительной немедленного вынесения на сессию проекта Постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов Верховной Рады Украины девятого созыва об отзыве Шуфрича", – пишет сопредседатель фракции.

В ноябре прошлого года с требованием снять Шуфрича, с должности председателя парламентского Комитета свободы слова выступило Движение " Честно ". Движение отмечало, что "недопустимо, чтобы Комитет возглавлял представитель запрещенной в стране партии, который, как и другие народные депутаты ОПЗЖ, до сих пор имеют право доступа к государственной тайне".