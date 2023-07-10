Нардепы предлагают отозвать Шуфрича из руководства комитета свободы слова
Народные депутаты зарегистрировали проект Постановления об отзыве руководства парламентских комитетов представителей бывшей ОПЗЖ
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что фракция давно и неоднократно инициировала этот вопрос, однако монобольшинство не выносит его на голосование в сессионном зале, пишет сайт партии "ЕС".
"Еще год назад "Европейская Солидарность" зарегистрировала постановление об отзыве с должностей в руководстве комитетов членов ОПЗЖ. К сожалению, монобольшинство не выносит его в повестку дня. Что ж, как это постановление не такое, вносим новое", - отметила Ирина Геращенко в Facebook.
"Зарегистрировали проект нашего Постановления по отзыву Шуфрича с должности председателя комитета свободы слова #9469. Буду требовать на согласительной немедленного вынесения на сессию проекта Постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов Верховной Рады Украины девятого созыва об отзыве Шуфрича", – пишет сопредседатель фракции.
В ноябре прошлого года с требованием снять Шуфрича, с должности председателя парламентского Комитета свободы слова выступило Движение " Честно ". Движение отмечало, что "недопустимо, чтобы Комитет возглавлял представитель запрещенной в стране партии, который, как и другие народные депутаты ОПЗЖ, до сих пор имеют право доступа к государственной тайне".
- В марте 2022 года бойцы терробороны столицы задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. Он объяснил, что просто хотел сделать селфи, и его впоследствии отпустили.
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