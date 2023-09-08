Нардепы после полномасштабного вторжения накупили себе машин на $3 млн, - Bihus.info

Об этом в своем сюжете сообщает Bihus.info.

Группа "За будущее"

В конце прошлого года нардеп Игорь Молоток из группы "За будущее" приобрел и оформил на ООО "Вант" ЛТД автомобиль Toyota Land Cruiser 300 2022 г.в., который стоит около $96 тыс. Владельцами компании являются нардеп и его экс-помощник в парламенте. В то же время журналистам нардеп сказал, что арендовал авто у фирмы, где он выступает соучредителем.

На ООО "Эпицентр К", соучредителем которой является другой член группы "За будущее" Александр Герега, с лета 2022-го по апрель 2023-го оформили 5 премиум автомобилей:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (от $220 тыс.)

люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (от $187 тыс.)

премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (от $260 тыс.)

микроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (от $120 тыс.)

электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (от $128 тыс.)

Также, на имя компании приобрели несколько более дешевых авто.

Группа "Доверие"

В апреле 2023 года нардеп группы "Доверие" Геннадий Вацак оформил на баланс своего кондитерского дома "Вацак" Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023 г.в., цены на который стартуют от $700 тыс.

Нардеп Василий Петевка, также в составе группы "Доверие", приехал на заседание парламента на Volkswagen Touareg 2022 г.в., который был оформлен на ООО "Партнер" супруги нардепа в сентябре 2022 года. Цена автомобиля Volkswagen Touareg около $76 тыс. В комментарии Bihus.Info Василий Петевка уверяет, что задекларировал автомобиль, но стоимость не припоминает.

Но в сентябре прошлого года на эту же фирму были оформлены Skoda Kodiaq, стоимостью от $38 тыс., Mercedes-Benz V 300d, который стоит около $120 тыс., Mercedes-Benz G63 AMG - $221 тыс. и BMW X5, цена на который стартует от $75 тыс.

Василий Петевка сказал, что ничего не знает об этих автомобилях.

Однопартиец Петевки нардеп Андрей Кит приехал в Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 г., который зимой 2023 года был оформлен на фирму его отца ЧП "Агрофирма "Луговое". Цена на автомобиль стартует от $84 тыс. А зимой прошлого года фирма приобрела автомобиль Toyota Corolla стоимостью от $20 тыс.

Нардеп "Доверия" Лариса Билозир приехала на заседание Верховной Рады на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor 2022 года, который осенью прошлого года оформила на своего брата. Автомобиль стоит около $63 тыс. Нардеп уверяет, что она только ездит на автомобиле, но внесет в декларацию, когда их представление возобновят.

Партия "Слуга народа"

Нардеп партии "Слуга народа" Руслан Горбенко прибыл в ВР на Mercedes-Benz GLS 400d 2020 г.в., который стоит от $90 тыс. и весной прошлого года был оформлен на мать нардепа. Весной этого года на нее оформили Range Rover Sport, который стоит от $118 тыс., но Руслан Горбенко возразил, что пользуется автомобилем.

Bihus.Info выяснили, что электромобиль Mercedes-Benz EQS 450+, на котором летом 2023 года видели нардепа фракции "Слуга народа" Ореста Саламаху, оформлен на его мать. Летом 2022 года авто купили на аукционе в США среди битых и ввезли в Украину за $55 тыс., весной 2023 года восстановили его и выставили на продажу за $99 тыс. Орест Саламаха заявил, что только пользовался автомобилем, которым занимался его брат, всего несколько дней . В июле 2023 года автомобиль был переоформлен на другого владельца и семье Саламахи больше не принадлежит, заявил нардеп.

Партия "Батькивщина"

Член партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Алексей Кучеренко в августе 2022-го приобрел третий, оформленный на его семью электромобиль, цены на который стартуют от $37 тыс., Volkswagen id.4 2021 г.в. Он сказал, что авто нужно из-за многодетности его семьи.

Запрещенная партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ранее журналисты видели нардепа группы "Платформа за жизнь и мир" Суто Мамояна за рулем Mercedes-Benz S500, который оформили на двоюродного брата Мамояна, на которого в апреле этого года оформили новый электромобиль BMW i7 в версии xDrive60. Его стоимость стартует от $129 тыс.