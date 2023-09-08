Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Нардепы после полномасштабного вторжения накупили себе машин на $3 млн, - Bihus.info

Нардепы после полномасштабного вторжения накупили себе машин на $3 млн, - Bihus.info

8 сентября, 2023 пятница
08:21
Общество

Некоторые народные депутаты Украины были замечены за рулем автомобилей премиум класса, которые они приобрели после начала полномасштабного вторжения России

Об этом в своем сюжете сообщает Bihus.info.

Группа "За будущее"

В конце прошлого года нардеп Игорь Молоток из группы "За будущее" приобрел и оформил на ООО "Вант" ЛТД автомобиль Toyota Land Cruiser 300 2022 г.в., который стоит около $96 тыс. Владельцами компании являются нардеп и его экс-помощник в парламенте. В то же время журналистам нардеп сказал, что арендовал авто у фирмы, где он выступает соучредителем.

На ООО "Эпицентр К", соучредителем которой является другой член группы "За будущее" Александр Герега, с лета 2022-го по апрель 2023-го оформили 5 премиум автомобилей:

  • Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (от $220 тыс.)
  • люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (от $187 тыс.)
  • премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (от $260 тыс.)
  • микроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (от $120 тыс.)
  • электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (от $128 тыс.)

Также, на имя компании приобрели несколько более дешевых авто.

Группа "Доверие"

В апреле 2023 года нардеп группы "Доверие" Геннадий Вацак оформил на баланс своего кондитерского дома "Вацак" Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023 г.в., цены на который стартуют от $700 тыс.

Нардеп Василий Петевка, также в составе группы "Доверие", приехал на заседание парламента на Volkswagen Touareg 2022 г.в., который был оформлен на ООО "Партнер" супруги нардепа в сентябре 2022 года. Цена автомобиля Volkswagen Touareg около $76 тыс. В комментарии Bihus.Info Василий Петевка уверяет, что задекларировал автомобиль, но стоимость не припоминает.

Но в сентябре прошлого года на эту же фирму были оформлены Skoda Kodiaq, стоимостью от $38 тыс., Mercedes-Benz V 300d, который стоит около $120 тыс., Mercedes-Benz G63 AMG - $221 тыс. и BMW X5, цена на который стартует от $75 тыс.

Василий Петевка сказал, что ничего не знает об этих автомобилях.

Однопартиец Петевки нардеп Андрей Кит приехал в Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 г., который зимой 2023 года был оформлен на фирму его отца ЧП "Агрофирма "Луговое". Цена на автомобиль стартует от $84 тыс. А зимой прошлого года фирма приобрела автомобиль Toyota Corolla стоимостью от $20 тыс.

Нардеп "Доверия" Лариса Билозир приехала на заседание Верховной Рады на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor 2022 года, который осенью прошлого года оформила на своего брата. Автомобиль стоит около $63 тыс. Нардеп уверяет, что она только ездит на автомобиле, но внесет в декларацию, когда их представление возобновят.

Партия "Слуга народа"

Нардеп партии "Слуга народа" Руслан Горбенко прибыл в ВР на Mercedes-Benz GLS 400d 2020 г.в., который стоит от $90 тыс. и весной прошлого года был оформлен на мать нардепа. Весной этого года на нее оформили Range Rover Sport, который стоит от $118 тыс., но Руслан Горбенко возразил, что пользуется автомобилем.

Bihus.Info выяснили, что электромобиль Mercedes-Benz EQS 450+, на котором летом 2023 года видели нардепа фракции "Слуга народа" Ореста Саламаху, оформлен на его мать. Летом 2022 года авто купили на аукционе в США среди битых и ввезли в Украину за $55 тыс., весной 2023 года восстановили его и выставили на продажу за $99 тыс. Орест Саламаха заявил, что только пользовался автомобилем, которым занимался его брат, всего несколько дней . В июле 2023 года автомобиль был переоформлен на другого владельца и семье Саламахи больше не принадлежит, заявил нардеп.

Партия "Батькивщина"

Член партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Алексей Кучеренко в августе 2022-го приобрел третий, оформленный на его семью электромобиль, цены на который стартуют от $37 тыс., Volkswagen id.4 2021 г.в. Он сказал, что авто нужно из-за многодетности его семьи.

Запрещенная партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ранее журналисты видели нардепа группы "Платформа за жизнь и мир" Суто Мамояна за рулем Mercedes-Benz S500, который оформили на двоюродного брата Мамояна, на которого в апреле этого года оформили новый электромобиль BMW i7 в версии xDrive60. Его стоимость стартует от $129 тыс.

  • Одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга народа".
Украина
Верховная Рада
политика
корупція в Україні
Читайте также:
Єнс Столтенберг
7 сентября, 2023 четверг
"Нет признаков преднамеренной атаки РФ": Столтенберг о падении обломков российского дрона в Румынии
обстріл, ППО
7 сентября, 2023 четверг
РФ ночью атаковала портовую инфраструктуру Одесчины: ранены 2 человека
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
7 сентября, 2023 четверг
"Все понимают, что за человек у нас в команде": Кривцов поделился впечатлениями от выступлений с Месси в "Интер Майами"
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
8 сентября
09:31
G20
В Дели из-за саммита G20 на три дня закрыли все учебные заведения
09:10
Обновлено
Россияне в пятый раз за неделю атаковали Одесчину дронами: повреждено нежилое здание
09:05
Соперник потролил Фьюри из-за лишнего веса во время дуэли взглядов
09:00
Обзор
ЧВК Вагнер
Что ожидать от ЧВК Вагнера после смерти Пригожина: история взлета и падения бизнес-империи "повара Путина"
09:00
Рождество Пресвятой Богородицы: запреты и традиции
08:58
Обновлено
Армия РФ нанесла ракетный удар по Сумам, разрушен частный дом
08:46
Обновлено
Число раненых из-за российского удара по Константиновке возросло до 37, погибли 16 человек
08:33
Обновлено
РФ ударила ракетами по гражданской инфраструктуре Запорожья: пострадал человек
08:05
OPINION
Дело Коломойского может открыть ящик Пандоры топ-коррупции в Украине
07:51
Обновлено
Украинские военные уничтожили 640 окупантов, 23 танка и 31 артсистему, - Генштаб
07:44
Ночная атака на Одесщину: силы ПВО уничтожили 16 из 20 дронов
07:43
Гол Месси принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026
06:28
Двойной теракт на севере Мали: погибли 49 гражданских и 15 военных
06:15
В США за мошенничество в $100 млн засудили россиянина, связанного с Кремлем
05:57
Обновлено
Маск прокомментировал информацию об отключеннии Starlink, чтобы помешать уничтожению черноморского флота РФ
05:55
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей и трансляций 8 сентября
05:30
Обновлено
Евро-2024: результаты всех матчей 7 сентября
05:26
В ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового на Запорожье
03:28
Роналду заявил об окончании эпохи соперничества с Месси
02:41
КНДР спустила на воду новую атомную подлодку
01:39
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 сентября
01:19
"Был маленьким мешком дерьма": Фьюри заявил, что Усик проиграл Дюбуа
00:56
Эксклюзив
Курт Волкер
После победы Украины Запад должен устранить "серые" зоны безопасности, ставшие соблазном для нападения РФ, - Волкер
00:43
Армения
Армянская полиция задержала двух пророссийских пропагандистов
00:24
Пентагон
Пентагон заявил об определенном прогрессе контрнаступления ВСУ
00:22
Франция победила Ирландию и фактически обеспечила себе место на Евро-2024
2023, четверг
7 сентября
23:59
Залужный провел телефонный разговор с французским коллегой генералом Бюркаром
23:30
"Катюша" в разрушенном оккупантами Драмтеатра Мариуполя: террорист Пушилин показал видео, где поет якобы звезда из Китая
23:09
Атака беспилотников на Брянск: горел "промышленный объект"
22:43
Суверенитет, беженцы и паломники: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
22:15
Усиление ПВО, броневики и снаряды: США объявили еще два пакета военной помощи
21:44
Жена премьера Армении передала Украине первую с начала войны помощь
21:36
Эксклюзив
Павел Климкин
НАТО не хочет давать пас Путину: Климкин о падении "шахеда" в Румынии
21:22
Эксклюзив
Курт Волкер
"Не обязательный ядерный ответ": Уолкер о реакции Запада на возможное использование РФ ядерного оружия
21:20
В Румынии рассматривают эвакуацию из села возле порта в Одесской области из-за атак РФ
21:18
Минздрав и правоохранители проверят решения ВВК об ограниченной пригодности военных
20:52
Вышел трейлер нового анимационного фильма Хаяо Миядзаки "Как ты живешь?"
20:50
Президент Грузии Зурабишвили прокомментировала намерения отправить ее в отставку
20:28
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Приближается окружение Бахмута, или "жест доброй воли" россиян из города. Колонка Сергея Згурца
20:27
British American Tobacco
Табачный гигант British American Tobacco продает бизнес в России и Беларуси
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV