Парламентские заметки…

В Раде выступает спикер сейма Латвии Эдвардс Смилтенс. Все выступление — хорошим украинским, в конце: "Украина превыше всего".

Первой подхватывается с мест и громче всего на это аплодирует одна фракция.

Угадали какая?

Да, фракция ОПЗЖ, и на тезис о важности украинского языка тоже.

Это делают люди, которые до последнего пробовали говорить по-русски. За что их регулярно в 2014 году били. До крови и кровоподтеков.

Это все даже не абсурд, это просто кринж… кринж людей без чести и совести. Вообще

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В зал заходит депутат Столар, который не был в Раде ни разу почти за 11 месяцев войны. Обнимается и здоровается со всеми в секторе.

Спрашиваю одного коллегу:

– Боится, что гражданство заберут? Потому приехал?

- Да прекрати, у него все хорошо, почти "в шоколаде". Приехал по бизнесу.

Да. У них до сих пор здесь бизнес. В Куршевеле танцы, в Дубаях рестораны, а бизнес здесь. В истекающей кровью стране, которая ежедневно кричит от боли и потерь…

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У них до сих пор здесь бизнес. В Куршевеле танцы, в Дубаях рестораны, а бизнес здесь. В истекающей кровью стране ежедневно кричит от боли и потерь…

Далее на трибуну выходит друг и соратник Медведчука Нестор Шуфрич и говорит, что поверил в евроинтеграцию. По-настоящему.

Так и говорит – как никогда, и как никто. И потому нужно голосовать за все. И голосует.

А у меня перед глазами 2008 год и почти те же люди, и Нестор, радостно запускающий в зал парламента шарики с красноречивым лозунгом: "НАТО нет"…

И один единственный вопрос, после всего, что пережила сейчас Украина:

- Нестор, а тебе не хочется повеситься сейчас на тех шариках?

Потому что честно, это даже не абсурд, это просто кринж… кринж от людей без чести и совести. Вообще.

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.

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